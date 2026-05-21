"Är du döende? – Dagens ETC gottade sig åt Dumpen-Saras cancer

– Är du döende?

Den frågan fick Sara Nilsson av vänstertidningen Dagens ETC:s Carolina Lundin under ett telefonsamtal i höstas.

– Kan du inte först läsa på vad palliativ betyder innan du ringer och ska försöka dödförklara mig? Jag kan tänka mig att ni har party på redaktionen, svarade Sara Nilsson, som har lagt upp en inspelning av samtalet på sociala medier.

Minns ni när Carolina Lundin, reporter på Dagens ETC ringde upp och undrade om jag ska dö nu?



Givetvis anmälde jag saken till MO. Nu har Mediernas Etiknämnd tagit upp ärendet och beslutat att klandra Dagens ETC för att man brutit mot god publicistisk sed.



I anmälan hävdar… pic.twitter.com/y8yrgkiuNQ — SARA Nilsson (@dumpen_se) May 26, 2026

Intervjun genomfördes för en artikel som Dagens ETC publicerade i oktober förra året med rubriken "Dumpens Sara Nilssons svårt sjuk – förtalsrättegången ställs in för andra gången".

Bakgrunden var att en förtalsrättegång mot Sara Nilsson hade skjutits upp ännu en gång.

Dagens ETC skrev att rättegången ställdes in efter att Nilsson meddelat domstolen att hennes cancerbehandling gick in i ett "palliativt skede". Vänstertidningen publicerade snabbt de sekretessbelagda uppgifterna och skrev också att hon var sjuk i "metastaserad tarmcancer".

Sara Nilsson anmälde publiceringen till Allmänhetens Medieombudsman. Hon uppgav att hon nyligen hade lämnat in sekretessbelagda medicinska handlingar till tingsrätten och att reportern från Dagens ETC sedan ringde henne med närgångna frågor.

Enligt anmälan hade hon inte ens hunnit informera sina närmaste släktingar om läget innan tidningen publicerade uppgifterna. Hon blev därför tvungen att snabbt göra just det för att minimera risken att de anhöriga fick läsa om saken i Dagens ETC.

Nilsson upplevde telefonsamtalet med Carolina Lundin som djupt oetiskt och integritetskränkande. Hon uppger att hon vid tillfället fortfarande var i chock själv, eftersom hon endast tre dagar tidigare fått beskedet om sitt tillstånd.

Dagens ETC försvarade publiceringen med att Dumpen och Sara Nilsson har en framträdande roll i samhällsdebatten. Tidningens utgivare pekade också på att Nilsson tidigare själv hade varit öppen om sin sjukdom.

I artikeln återgav Dagens ETC Sara Nilssons egen förklaring av vad den nya behandlingsfasen innebar.

– Det innebär inte att jag ska dö utan att man måste leta efter andra behandlingsvägar. Det kommer att bli tuffa behandlingar framöver. Jag är väldigt stressad. Jag hoppas att jag hinner klart med allting. Även om jag får en klinisk behandling, en cancerbehandling, så har jag mycket framför mig som jag måste vara klar med, sade Sara Nilsson till Dagens ETC.

MO anser att Dagens ETC hade rätt att rapportera om att den uppmärksammade rättegången skjutits upp. Det var också rimligt att berätta att skälet var sjukdom eller allvarlig sjukdom.

Men tidningen borde inte ha gått in på detaljer om Nilssons tillstånd, enligt MO.

"Däremot har det helt saknats skäl för tidningen att så ingående berätta detaljer om anmälarens sjukdom och tillstånd", skriver MO.

MO markerar särskilt mot uppgifterna om palliativ vård och exakt diagnos:

"Att Sara Nilsson får palliativ vård är hennes ensak."

Att Nilsson tidigare själv hade berättat om sin sjukdom gjorde inte publiceringen försvarlig, enligt beslutet. Dagens ETC har fortfarande ett ansvar att "behandla en allvarligt sjuk person med försiktighet i en publicering".

MO anser att Dagens ETC hade kränkt Nilssons integritet och utsatt henne för en oförsvarlig publicitetsskada. Mediernas Etiknämnd delar den bedömningen och klandrar Dagens ETC för att ha brutit mot god publicistisk sed.