"Män har historiskt ansett sig stå över både naturen och kvinnan", skriver Erika Bjerström apropå att fler män röstar på Tidöpartierna än på oppositionen.

SVT-veteranens förslag: Spärra vita mäns kreditkort

Publicerad 26 maj 2026 kl 13.04

Inrikes. Vita män som äter kött och röstar höger hotar jordklotet. Det konstaterar SVT:s tidigare "klimatkorrespondent" Erika Bjerström – som nu föreslår "individuella koldioxidkvoter" kopplade till kreditkort så att vita mäns flygresor automatiskt kan stoppas.

Erika Bjerström meddelade i augusti 2024 att hon hoppade av rollen som SVT:s "globala klimatkorrespondent" – med hänvisning till att hon utsatts för "hat och hot".

I en krönika i Dagens Industri anmärker den 63-åriga vänsterprofilen nu på att många vita män tar klimatlarmen med ro – trots mediernas larm om "extremväder" och stigande temperaturer.

Erika Bjerström hänvisar bland annat till forskning som enligt henne visar att män orsakar större utsläpp än kvinnor.

Hon kopplar också klimatfrågan till politik. I en Verianmätning från april uppgav 64 procent av kvinnorna att de tänkte rösta på det rödgröna blocket. Bland männen var motsvarande siffra 43 procent – något som får Bjerström att se rött.

"Vad beror det på? Ett svar är att kvinnor av tradition tar på sig ansvaret för andra, för vård, välfärd och mänskliga relationer. Till det kan man nu lägga ansvaret för kommande generationer och planetens överlevnad. Män har historiskt ansett sig stå över både naturen och kvinnan", skriver Erika Bjerström.

Nu läggs även ansvaret för "kommande generationer och planetens överlevnad" på kvinnor, hävdar hon.

Erika Bjerströms lösning går ut på att spärra vita mäns kreditkort.

"Lösningen är i stället att gå igenom det som kanske djupast talar till rika vita män – plånboken", skriver SVT-veteranen.

Hon hänvisar till ett förslag från den brittiska tankesmedjan New Economics Foundation om så kallade individuella koldioxidkvoter kopplade till kreditkort.

Erika Bjerströms ger exempel på en vit man som försöker boka ett flyg.

"När den köttätande mannen tänker hoppa på nästa plan till Barcelona för en weekendresa (igen) så lyser kortet rött med texten 'transaction denied'", skriver hon.

Mannen får då köpa koldioxidkrediter av någon som inte använt sin kvot. Bjerström skriver att det troligen skulle vara "en kvinnlig undersköterska som inte haft råd att semestra utomlands på år och dagar".

"Det skulle kanske kunna leda till en beteendeförändring", avslutar hon.

