Araghchi i FN: USA och Israel har bombat över 600 skolor

Vid ett extrainsatt möte i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève uppgav Araghchi att över 600 skolor i Iran förstörts eller skadats under krigets första 27 dagar.

I dessa attacker ska fler än 1.000 elever och lärare ha dödats eller skadats.

– Vi befinner oss mitt i ett olagligt krig som påtvingats oss, och det är helt obefogat och brutalt, säger den iranske utrikesministern.

Han lyfter särskilt fram USA:s bombning under krigets första dag av en flickskola i staden Minab i södra Iran, där över 175 personer dödades – de allra flesta barn i åldrarna 7–12.

Enligt vittnesuppgifter och satellitdata bombades skolan tre gånger i rad av USA.

– Ingen kan tro att attacken mot denna skola var något annat än avsiktlig och medveten, säger Araghchi.

Han beskriver händelsen som ett brott mot mänskligheten.

– Med tanke på angriparnas avancerade teknologi var skolattacken avsiktlig och utgjorde ett krigsförbrytelse och ett brott mot mänskligheten.

"US & Israel demolished over 600 schools and killed over 1000 students & teachers in Iran in just 27 days. They have crossed all limits of inhumanity"

Enligt Araghchi är det knappast bara skolor som drabbats.

– De riktar in sig på civila och civil infrastruktur utan hänsyn till krigslagar och grundläggande principer om mänsklighet eller anständighet.

USA och Israel har enligt den iranske utrikesministern också riktat in sig på sjukhus, ambulanser, medicinsk personal, Röda halvmånens medarbetare, raffinaderier, vattenresurser och bostadsområden.

– Det visar en fullständig likgiltighet för civila. Attackernas omfattning och mönster tyder på folkmordsavsikter, inte bara felberäkningar.

Han uppmanar omvärlden att fördöma det som sker.

– Global tystnad i tidigare konflikter möjliggjorde denna aggression. FN och världssamfundet uppmanas att fördöma dessa brott och hålla angriparna ansvariga, säger Seyed Abbas Araghchi.