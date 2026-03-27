Seyed Abbas Araghchi beskriver massakern på skolflickorna i Minab som ett "avsiktligt" brott mot mänskligheten.

Araghchi i FN: USA och Israel har bombat över 600 skolor

Publicerad 27 mars 2026 kl 17.17

Utrikes. Irans utrikesminister Seyed Abbas Araghchi slår larm i FN om omfattande och systematiska attacker mot civila mål. Enligt honom har USA och Israel nu bombat hundratals skolor dödat eller skadat över tusen barn och lärare.

Vid ett extrainsatt möte i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève uppgav Araghchi att över 600 skolor i Iran förstörts eller skadats under krigets första 27 dagar.

I dessa attacker ska fler än 1.000 elever och lärare ha dödats eller skadats.

– Vi befinner oss mitt i ett olagligt krig som påtvingats oss, och det är helt obefogat och brutalt, säger den iranske utrikesministern.

Han lyfter särskilt fram USA:s bombning under krigets första dag av en flickskola i staden Minab i södra Iran, där över 175 personer dödades – de allra flesta barn i åldrarna 7–12.

Enligt vittnesuppgifter och satellitdata bombades skolan tre gånger i rad av USA.

– Ingen kan tro att attacken mot denna skola var något annat än avsiktlig och medveten, säger Araghchi.

Han beskriver händelsen som ett brott mot mänskligheten.

– Med tanke på angriparnas avancerade teknologi var skolattacken avsiktlig och utgjorde ett krigsförbrytelse och ett brott mot mänskligheten.

Enligt Araghchi är det knappast bara skolor som drabbats.

– De riktar in sig på civila och civil infrastruktur utan hänsyn till krigslagar och grundläggande principer om mänsklighet eller anständighet.

USA och Israel har enligt den iranske utrikesministern också riktat in sig på sjukhus, ambulanser, medicinsk personal, Röda halvmånens medarbetare, raffinaderier, vattenresurser och bostadsområden.

– Det visar en fullständig likgiltighet för civila. Attackernas omfattning och mönster tyder på folkmordsavsikter, inte bara felberäkningar.

Han uppmanar omvärlden att fördöma det som sker.

– Global tystnad i tidigare konflikter möjliggjorde denna aggression. FN och världssamfundet uppmanas att fördöma dessa brott och hålla angriparna ansvariga, säger Seyed Abbas Araghchi.

Iran har hackat FBI-chefens mejl – sprider privata bilder

Kash Patels privata mejlkorg går nu att ladda ner. "Mejl, konversationer, dokument och till och med hemligstämplade filer". 

Ryska och indiska fartyg släpps genom sundet: "Vänliga nationer"

Teherans besked: Dessa länder undantas blockaden.. Motkravet är att de inte stöttar kriget. 

