Arbetare fast i gruva efter ras i Lycksele

Räddningstjänsten har kommit till platsen och arbetar tillsammans med gruvägaren Boliden.

Gruvan är omkring 1.350 meter djup. Den fastklämda personen befinner sig på cirka 1.000 meters djup.

– Fyra-fem personer är i gruvan nu och jobbar med att gräva fram personen och maskinen. Man har fått kontakt med den drabbade och man jobbar med att mobilisera resurser, säger Niklas Zander, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten, till Aftonbladet.

Även Boliden bekräftar att en olycka har inträffat.

Det är ännu oklart vad som orsakade raset.