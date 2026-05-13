Arbetare fast i gruva efter ras i Lycksele

Publicerad 17 maj 2026 kl 19.10

Inrikes. En gruvolycka har inträffat i Kristinebergsgruvan i Lycksele, rapporterar TT. En person sitter fast omkring 1.000 meter under jord efter ett ras.

Räddningstjänsten har kommit till platsen och arbetar tillsammans med gruvägaren Boliden.

Gruvan är omkring 1.350 meter djup. Den fastklämda personen befinner sig på cirka 1.000 meters djup.

– Fyra-fem personer är i gruvan nu och jobbar med att gräva fram personen och maskinen. Man har fått kontakt med den drabbade och man jobbar med att mobilisera resurser, säger Niklas Zander, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten, till Aftonbladet.

Även Boliden bekräftar att en olycka har inträffat.

Det är ännu oklart vad som orsakade raset.

