Kvinnlig fångvaktare får sju års fängelse – jobbade åt Kurdiska räven

Publicerad 17 maj 2026 kl 10.17

Inrikes. En 23-årig kvinnlig kriminalvårdare på anstalten Hall utanför Södertälje döms till sju års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Kvinnan greps i samband med ett tillslag mot en lagerlokal i Nykvarn där polisen hittade 227 kilo amfetamin.

Tillslaget skedde dagarna före jul 2025 efter att polisen spanat på kvinnan i omkring en vecka och använt hemlig avlyssning. Enligt domen från Norrköpings tingsrätt ingår ärendet i en större utredning med kopplingar till organiserad brottslighet.

– Vi kopplar det här beslaget till Foxtrotnätverket, där huvudmannen befinner sig utomlands, sa Erik Guteson på polisen till Expressen efter gripandet.

Kvinnan, som är hemmahörande i Avesta, misstänks ha haft rollen som narkotikakurir. I utredningen finns kontakter via krypterade appar, och hennes DNA har enligt domen hittats på flera påsar med cannabis i Göteborg och Norrköping.

Själv nekar hon till att ha haft någon egentlig koppling till personerna i chattarna. Hon har uppgett att kontakterna handlat om att hitta arbete och att hon kan ha lagts till i grupper utan att känna till vilka som låg bakom.

Kvinnan arbetade tidigare som kriminalvårdare på Hallanstalten utanför Södertälje. Våren 2025 greps hon efter att ha använt kokain under en festkväll, dömdes senare till dagsböter för ringa narkotikabrott och fick lämna sitt arbete.

I samma dom döms ytterligare en kvinna till åtta års fängelse för grova brott kopplade till narkotika och explosiva varor.

