Kvinnlig fångvaktare får sju års fängelse – jobbade åt Kurdiska räven

Tillslaget skedde dagarna före jul 2025 efter att polisen spanat på kvinnan i omkring en vecka och använt hemlig avlyssning. Enligt domen från Norrköpings tingsrätt ingår ärendet i en större utredning med kopplingar till organiserad brottslighet.

– Vi kopplar det här beslaget till Foxtrotnätverket, där huvudmannen befinner sig utomlands, sa Erik Guteson på polisen till Expressen efter gripandet.

Kvinnan, som är hemmahörande i Avesta, misstänks ha haft rollen som narkotikakurir. I utredningen finns kontakter via krypterade appar, och hennes DNA har enligt domen hittats på flera påsar med cannabis i Göteborg och Norrköping.

Själv nekar hon till att ha haft någon egentlig koppling till personerna i chattarna. Hon har uppgett att kontakterna handlat om att hitta arbete och att hon kan ha lagts till i grupper utan att känna till vilka som låg bakom.

Kvinnan arbetade tidigare som kriminalvårdare på Hallanstalten utanför Södertälje. Våren 2025 greps hon efter att ha använt kokain under en festkväll, dömdes senare till dagsböter för ringa narkotikabrott och fick lämna sitt arbete.

I samma dom döms ytterligare en kvinna till åtta års fängelse för grova brott kopplade till narkotika och explosiva varor.