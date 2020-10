Aron Flam frias från upphovsrättsbrott

Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat en frikännande dom i brottmålet mot komikern Aron Flam gällande upphovsrättsintrång.

Detta sedan han använt olika illustrationer av det upphovsrättsligt skyddade verket "En Svensk Tiger".

Verket skapades på 1940-talet av en numera avliden person och ingick i en vaksamhetskampanj som riktade sig till den svenska befolkningen.

Flam har gjort gällande att bilden endast använts i ett kritiskt sammanhang där den fått representera svensk undfallenhet mot Hitlertyskland under andra världskriget.

På flera av illustrationerna har det runt tigerns tass placerats en armbindel med ett hakkors. Tigern har även gjort en Hitlerhälsning med andra tassen.

"Enligt domstolen har A:s tiger utgjort ett parodiskt inslag i hans kommunikation. Den parodiska udden är enligt domstolens bedömning inte riktad mot originalverket i första hand, utan snarare mot den symbolik som En Svensk Tiger har fått över tid. A:s användning av tigern faller därmed under det s.k. parodiundantaget, en princip som i svensk rätt har utvecklats i domstolspraxis med stöd av framför allt EU-rätten. Undantaget innebär förenklat att det kan vara tillåtet att använda andras skyddade verk, exempelvis om det sker i ett förlöjligande syfte och på ett sätt som märkbart skiljer sig från originalverket", skriver domstolen i ett pressmeddelande.

– Patent- och marknadsdomstolens avgörande behandlar den principiella frågan om var gränsen går mellan upphovsrätt och tillåtna parodier. Domstolen har funnit att A:s tiger är alltför lik originalverket för att vara ett nytt och självständigt verk. Däremot har den förklaring som A har lämnat inför domstolen visat på att A med parodins grepp endast har velat ifrågasätta det budskap som En Svensk Tiger historiskt är förknippad med. Vid en avvägning mellan de motstående intressena i målet har domstolen kommit fram till att detta har varit tillåtet, säger rättens ordförande rådmannen Carl Rosenmüller i en kommentar.

Aron Flam ska därmed frikännas och han slipper betala skadestånd. Rådmannen och de tre nämndemännen är alla eniga om detta.