Återvandringslåt på AFD:s valfest polisanmäls

Under valfesten i Potsdam sjöng partiets anhängare en omgjord version av den populära låten "Das geht ab! (Wir feiern die ganze Nacht)" av den tyska musikgruppen Die Atzen.

Till melodin sjöng de: "Hey, das geht ab, wir schieben sie alle ab, sie alle ab", vilket betyder att man ska "skicka hem allihopa" (invandrare).

Ett videoklipp från tillställningen, där deltagarna även höll upp en skylt med texten "Skicka hem miljontals", har sedan dess spridits viralt.

Valfesten hölls trots att AFD inte lyckades vinna valet i Brandenburg. Sången, som uppmärksammats som en del av ungdomsförbundet Junge Alternatives valkampanj, har väckt stark kritik. Den gröna politikern Volker Beck har polisanmält händelsen för hets mot folkgrupp, och polisen utreder nu videomaterial från kvällen, skriver Bild.

En musikvideo med återvandringslåten gjord med hjälp av AI har fått stor spridning på sociala medier. Videon visar hur perfekta blonda tyskar firar att de skickar tillbaka invandrare till tredje världen:

New German ‘Remigration’ song ‘Wir schieben sie alle ab!’ that was played at the AfD Election Celebration Party this week pic.twitter.com/nmiw04zzNY

— ɖʀʊӄքǟ ӄʊռʟɛʏ 🇧🇹🇹🇩 (@kunley_drukpa) September 26, 2024