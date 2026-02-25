Bankernas utrensningar

Återvandringsprofilen: Jag har nekats bankkonto 116 gånger

Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Här sparkar Ahmed sin mamma i huvudet – i direktsändning

Video: Skulle återförenas med sin mor efter sju år. Då angrep 15-åringen henne med sparkar – för att försvara pappans "heder".0 Plus

Två Dumpen-uthängda döda – på några dagar

Hängdes ut som pedofiler. "Han tog sitt liv så fort han fick möjlighet."0 Plus

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Tucker gjorde "sista försök" att stoppa kriget

Uppges försöka tala Trump tillrätta – i sista stund. Men gamla Fox-kollegan Napolitano tror inte det hjälper.0 

Ekonominyheter

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.