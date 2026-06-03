Mordet på Henry Nowak
© EU, Polisen
 

Efter mordet: Amnesty fördömer "politiska kommentarer" från högern

Publicerad 3 juni 2026 kl 16.17

Utrikes. Henry Nowak förblödde när polisen grep honom efter att mördaren falskanklagat honom för "rasism". Nu uttalar sig Amnesty International om fallet – och fördömer de upprörda reaktionerna på händelsen som "politiska kommentarer".
– En ren vänsterorganisation, säger Charlie Weimers (SD) nu om Amnesty.

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Mordet på Henry Nowak

Studenten Henry Nowak, 18, blev knivhuggen åtta gånger med en ritualkniv av en sikhisk man. När poliser kom till platsen handfängslades han medan han blödde ihjäl.

Videon från polisens kroppskamera, som släpptes på tisdagen visar hur gripandet gick till.

– Jag kan inte andas, hörs den döende 18-åringen säga i videon.

När han sade att han blivit knivhuggen svarade en polis:

– Jag tror inte att du har blivit det, kompis.

"Rasifierade personer och migranter"
Polisens agerande har väckt rasande kritik. Nu uttalar sig även Amnesty International om fallet. Men organisationen fokuserar inte på att kritisera möjliga övergrepp från myndigheternas sida. I stället angriper man dem som kritiserar polisen.

I ett uttalande fördömer organisationen "politiska kommentarer" med anledning av mordet.

Amnesty påstår i uttalandet vidare att "hatbrotten" ökar och att våld och rädsla blir vardag för "rasifierade personer och migranter". Amnesty kallar uppmaningar till "kall, hård vrede" för "fullständigt vårdslösa".

"Mordet på Henry Nowak är en fruktansvärd tragedi och hans familj har sagt att 'vi vill inte att hans död ska användas för att skapa ytterligare splittring, hat eller spänningar'. Det minsta politiker kan göra är att respektera det", skriver Amnesty.

Enligt organisationen är det "ansvarslöst" att anklaga polisen för att ha dubbla måttstockar beroende på om förövare och offer är vita eller om de kommer från tredje världen.

Weimers: "Moraliskt bankrutt"
Uttalandet har väckt ilska på högerkanten. Den svenske EU-parlamentarikern Charlie Weimers (SD) går till angrepp mot Amnesty på X.

"Amnesty har varit moraliskt bankrutt länge. En ren vänsterorganisation", skriver han.

Weimers inlägg är ett svar på en kommentar från journalisten Melissa Chen, som anklagar Amnesty för att ignorera både själva mordet och polisens agerande.

"Otroligt uttalande från Amnesty International UK om Henry Nowak: Inte ett enda ord som uttrycker upprördhet eller fasa över det brutala mordet, eller över hur polisen lämnade honom att dö utan värdighet. I stället handlar deras uttalande om att övervaka den politiska debatten kring fallet. Jag skojar inte. Vilket groteskt svek mot varje moraliskt syfte. Dessa NGO:er är inte bara värdelösa – de föraktar dig aktivt. De är fientliga mot allt du värderar och allt du håller kärt", skriver Melissa Chen.

Den kriminelle afroamerikanen George Floyd sade också "Jag kan inte andas" när han dog i samband med ett polisingripande i USA år 2020. I det fallet fördömde Amnesty inte vänsterns politiska retorik.

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