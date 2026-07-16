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Åtta misstänkta för badplatsmordet i Stenungsund

Publicerad 16 juli 2026 kl 13.18

Inrikes. Totalt åtta personer är nu misstänkta för mordet vid badplatsen Hawaii i Stenungsund. Tre invandrare har häktats och ytterligare fem personer är anhållna i sin frånvaro.

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Händelsen inträffade natten till torsdagen den 9 juli. Efteråt tog sig två män i 20-årsåldern till Kungälvs sjukhus med skador från ett vasst föremål.

Den ene mannen var kritiskt skadad och avled senare på sjukhuset. Den andres skador uppgavs inte vara livshotande.

Tre män i 20-årsåldern, med invandrarbakgrund från bland annat Somalia och Afghanistan, har häktats misstänkta för mord respektive mordförsök. Fem andra personer är anhållna i sin frånvaro. En fjärde person som tidigare hade gripits har släppts.

Åklagaren vill ännu inte uppge vad som utlöste bråket eller om offren och de misstänkta kände varandra.

– Det finns många vittnen till händelsen och det återstår många förhör att hålla samt fortsatt genomgång av övrigt bevismaterial, säger senior åklagare Sonja Seligmann i ett pressmeddelande.

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