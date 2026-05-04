Nick Stewart har nyligen meddelat att han är helt emot att förhandla med Iran. Nu får han i uppdrag att göra just det.

Även Trumps nya förhandlare är Israellobbyist

Publicerad 6 maj 2026 kl 17.04

Utrikes. Donald Trump har plockat in ännu en hårdför Israel-aktivist i sitt förhandlingsteam. Nick Stewart, som ska bistå Steve Witkoff i Iranfrågan, har tidigare själv uttryckligen avfärdat tanken på förhandlingar med ledningen i Teheran.

Trumps Iranförhandlare Jared Kushner och Steve Witkoff har av diplomatiska gulfkällor involverade i samtalen beskrivits som rena agenter åt Israel som medvetet saboterat förhandlingarna med Iran.

Nu har de fått sällskap av ytterligare en förhandlare – som kommer från Israellobbyn.

Nick Stewart, som tidigare varit ledande lobbyist på den Israelvänliga tankesmedjan Foundation for Defense of Democracies, FDD, har enligt The Grayzone valts ut av Jared Kushner för att stöda Witkoff med råd.

Den nya rådgivaren har redan gjort klart vad han tycker om Teheran: Han anser att man inte ska samtala med iranierna över huvud taget.

Vid ett panelsamtal i Washington i oktober 2024 sade Stewart att det inte finns någon trovärdig motpart i Irans nuvarande ledning.

– Det är viktigt att vi får människor att släppa den föreställningen, sade han.

Även Irans president Masoud Pezeshkian, som brukar beskrivas som reformist, avfärdades av Stewart. Enligt honom är Pezeshkian "en del av Irans teokratiska, tyranniska, auktoritära regering".

– Han är ingen reformist och vi borde inte köpa det narrativet eftersom den får oss att sänka garden, sade Stewart.

FDD grundades 2001 under namnet EMET, hebreiska för "sanning", och beskrev då sitt uppdrag som att förbättra Israels anseende i Nordamerika och öka förståelsen för frågor som rör israelisk-arabiska relationer.

The Grayzones skribent Max Blumenthal noterar att Stewarts inträde i förhandlingsteamet gör det uppenbart för Teheran att Washington inte uppträder som någon neutral förhandlare.

