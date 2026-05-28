Badare varnas för vackert vårväder: "Köldchock"

Publicerad 30 maj 2026 kl 12.08

Inrikes. Efter en kall vår har maj bjudit på högsommar­värme som lockar många till årets första dopp. Men Svenska Livräddningssällskapet varnar för att vattnet fortfarande är kallt och att badare riskerar att drabbas av chock.

Särskilt riskfyllt är det att hoppa direkt från bryggor.

– Man hoppar i det kalla vattnet från bryggor, och sen blir man helt enkelt chockad av kylan. Då kan man tappa andan och det kan bli svårt att klara upp det. Man kan få en rejäl kallsup, och det kan bli svårt att hantera, säger Göran Bertilsson vid Svenska Livräddningssällskapet till Aftonbladet.

Enligt Bertilsson sker drunkningstillbud av det här slaget ofta vid den här tiden på året. Rådet är att gå långsamt ner i vattnet där man bottnar och vänja kroppen vid temperaturen.

– Det är en grundläggande regel, bada inte ensam. Då kan man hjälpa varandra, och det oftast bra även om man hamnar lite i trubbel.

