Lindsey Graham, som dog plötsligt tidigare i juli, var av de allra starkaste rösterna i kongressen för fortsatt amerikanskt stöd till både Ukrainas och Israels krig.

Netanyahu och Zelenskyj väntas båda besöka begravningen och samtidigt även ha möten med USA:s president Donald Trump.

Netanyahu reser till Washington på måndagen efter en inbjudan från den amerikanske presidenten. Det är inte mindre än hans sjunde resa till Washington sedan Trump svors in 2024.

"Som en del av besöket kommer premiärministern på tisdagen att träffa president Trump i Vita huset och delta i begravningsceremonin för senator Lindsey Graham, en vän till Israel", uppger Netanyahus kansli i ett uttalande, enligt New York Post.

Även Zelenskyj ska träffa Trump på tisdagen, enligt en tjänsteman i Vita huset.

Lindsey Graham, som var republikansk senatorn från South Carolina, dog den 11 juli, 71 år gammal. Dagen före sin död hade han träffat Zelenskyj under ett besök i Kiev.

Graham arbetade under sina sista timmar med ett nytt lagförslag om sanktioner mot Ryssland. Han ägnade mycket stor del av sitt arbete i senaten åt att stötta israeliska krig, amerikanska krig för Israel och krig i största allmänhet.