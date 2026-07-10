Bahnhof: Hemlig svensk censur av internet

Bakgrunden är två färska domar från Patent- och marknadsdomstolen.

Den 16 juni slog domstolen fast att Bahnhof ska blockera ett antal webbplatser med livesänd sport efter en stämning från The Football Association Premier League.

Den 26 juni kom ett nytt beslut, den gången om filmsajter, efter krav från bland andra Disney, Netflix, Warner Bros., Paramount, Universal och Svensk Filmindustri.

Bahnhof uppger att bolaget kommer att följa domarna, men bara eftersom alternativet är vite. Samtidigt går internetoperatören till hårt angrepp mot rättighetsinnehavarna, som bolaget kallar "upphovsmaffian".

Enligt Bahnhof har rättighetsinnehavarna, företrädda av juristbyrån Synch Law, dessutom gjort upp med svenska internetoperatörer om att gemensamt verka för ny lagstiftning. Syftet ska vara att göra framtida blockeringar enklare.

Bahnhof vägrar skriva under den delen av överenskommelsen.

"Vi följer domstolarnas blockeringsbeslut under hot om vite – men vägrar skriva under delen av överenskommelsen som handlar om att driva på för ny censurlagstiftning", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Enligt Bahnhof har samtliga andra större svenska operatörer skrivit på. Bolaget publicerar nu både överenskommelsen och domarna, och har samtidigt lanserat sajten blockerat-av-upphovsmaffian.se för surfare som hamnar på blockerade sajter.

Bahnhof menar att internetoperatörer ska leverera uppkoppling, inte agera grindvakter för innehåll.

"Vi kommer alltid att försvara det öppna internet och nätneutraliteten", skriver bolaget.

Publiceringen avslutas med en varning för att operatörer enligt Bahnhof riskerar att förvandlas till censurinstanser.

"Brevbäraren ska inte öppna och läsa dina brev, och internetoperatörer ska INTE förvandlas till censurmyndigheter genom hemliga handslag!"