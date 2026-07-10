Kravaller i Europa när Marocko slås ur VM

I London samlades marockanska supportrar på Edgware Road, där trafiken blockerades. En polis fördes till sjukhus med huvudskador efter att ha träffats av en glasflaska.

Metropolitan Police uppger att patruller först larmades om att en grupp människor hade samlats på vägen och stoppat trafiken.

"Händelsen eskalerade sedan när gruppen kastade flaskor och sköt av fyrverkerier. Som en följd av detta skickades ytterligare poliser till området", skriver polisen.

British police officers fleeing rioting supporters of Morocco in London after the France-Morocco game



🇬🇧🇲🇦🇫🇷 pic.twitter.com/2wd5jGyGpo — Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2026

Fyra personer greps misstänkta för våldsamma ordningsstörningar. Polisen uppger att övervakningsfilmer och klipp från sociala medier nu ska granskas.

"Vi kommer inte att tolerera sådana ordningsstörningar på våra gator, eller attacker mot våra poliser", skriver Metropolitan Police.

Även i Düsseldorf i Tyskland spårade kvällen ur. Omkring 1.500 supportrar samlades vid centralstationen. Enligt polisen var stämningen först lugn, men blev senare aggressiv. Smällare och glasflaskor kastades mot poliserna. Tre poliser skadades, varav en så allvarligt att han inte kunde fortsätta tjänstgöra. Två män greps.

German police chase rioting Moroccan fans in Düsseldorf after Morocco lost to France in the World Cup



🇩🇪🇲🇦🇫🇷 pic.twitter.com/HqIFW3ofIn — Visegrád 24 (@visegrad24) July 10, 2026

I Nederländerna tvingades kravallpolis ingripa i bland annat Amsterdam, Rotterdam och Haag. Flera personer greps. I Rotterdam skingrade polisen flera hundra personer som vägrade lämna platsen, medan poliser i Haags stadsdel Schilderswijk attackerades med glasflaskor.

Paris klarade sig samtidigt utan några större våldsamma upplopp – mot förmodan. Inför matchen hade franska myndigheter mobiliserat över 20.000 poliser och gendarmer i landet, varav omkring 8.000 i huvudstaden.