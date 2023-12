"Bara ni grabbar?" – här hånar Ricky Gervais invandringen

I sin nya Netflix-special "Armageddon", som släpptes på juldagen, hånar Ricky Gervais politisk korrekthet och lättkränkthet.

Bland annat skämtar han om hur en stor majoritet av de illegala "båtflyktingar" från tredje världen som anländer till England är unga män.

– Jag älskar illegala invandrare, säger Gervais och fortsätter:

– Ibland åker jag ner till Dover över dagen och tittar ut, letar efter en båt. Jag ser en jolle med cirka 60 personer och jag säger "hitåt" och drar in dem till stranden. Jag säger "kvinnor och barn först". De säger "här finns inga kvinnor och barn". Bara ni grabbar, alltså? Kom igen, grabbar – kom igen, grabbar!

Om han åker ner dit en dag och inte ser några båtar blir han "helt jävla förstörd", fortsätter Gervais.

