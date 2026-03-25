Barnbidragen minskar – föds så få barn

Publicerad 25 mars 2026 kl 12.41

Inrikes. I december år 2025 betalade Försäkringskassan ut 2,65 miljarder kronor i barnbidrag. Det är en minskning med 4,6 procent jämfört med december år 2019. Förklaringen: färre barn.

– De senaste tio åren har födelsetalen i Sverige varit minskande och därför sjunker också utbetalningarna av barnbidrag, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan.

Allra mest har utbetalningarna av barnbidrag minskat i Blekinge län, följt av Västernorrlands och Gävleborgs län. Utbetalningarna har minskat minst i Uppsala län, följt av Hallands och Gotlands län.

Barnbidraget är 1.250 kronor i månaden per barn, flerbarnstillägget är 150 kronor för två barn och blir högre om man har fler barn. Barnbidraget betalas ut till vårdnadshavare fram till dess att barnet fyller 16 år.

I december år 2025 betalades bidraget ut till 1,7 miljoner vårdnadshavare. För barn födda 1 mars 2014 eller senare delas barnbidraget automatiskt mellan föräldrarna om de har gemensam vårdnad.

