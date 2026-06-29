Barnfamilj slår larm om invandrarterror på Skara sommarland: "Åk aldrig hit!"

Mamman och pappan från Ulricehamn berättar i inlägget om hur de såg fram emot att tillbringa sin första semesterdag med barnen i lördags på Bert Karlssons nöjespark.

"Med rådande högsommarvärme kan väl inget gå fel eller? Jo, precis just det kan det! Det blev inte mindre än ett av dem värsta minnena som vi i familjen fått uppleva!" fortsätter paret.

Familjen var på plats före öppning klockan 11.00 men möttes ändå av en 200 meter lång kö. Och klientelet förvånade.

"När sambon tittar på mig tänker vi samma sak, vart har vi kommit, till Skara eller vilken stad som helst i Mellanöstern/Afrika? 5% svenskar och 95% utländska (medborgare?). Busslaster på rad med besökare från bla Angered kliver av iklädda hijab/niqab som snart ska förvandlas till burkini."

Miljön på Skara sommarland beskrivs på följande vis:

"Pooler där de här människorna trängs och där det på fullaste allvar stinker urin! Musik på arabiska spelas ur högtalare, fattas bara att vattenpiporna åker fram också!"

Efter att ha fått vänta en timme var det så dags för familjens första åk i "lilla" vattenbanan.

"Kön ringlar sig lång i väntan på badringar. Icke svenskar som går före i kön, ungdomar som går före och äldre utländska föräldrar som sliter badringar ur barns händer. Bråk som uppstår i kön likt inbördeskrig", skriver föräldrarna.

Liknande scener utspelades vid vattenrutschbanan "Waka Waka", där familjen får stå i kö i flera timmar för att få åka.

"Vi inser att allt är fullständigt galet fel. Utlänningar går före i långa rader, visar ingen hänsyn mot någon! Vi försöker förklara vart kön börjar, på riktigt blir vi fly förbannade!"

Efter över tre timmar i kön knuffade sig pappan fram till den ansvariga badvärden och ifrågasatte varför folk fick gå före i kön.

"Han är väl medveten om problemet med dessa människor, han säger också att dem har problem med stora gäng som rör sig i parken idag", skriver pappan.

Pappan konstaterar vidare att det endast fanns två cirkulerande ordningsvakter på plats – på 6.000 besökare.

Till sist gav familjen upp och åkte hem.

"Efter att ett flertal gånger hamnat i fejd med utlänningar som fullständigt kör över dem få svenska familjer som fanns här är saken klar!" skriver pappan.

Han kräver nu pengarna tillbaka av Skara sommarland.

"Jag kräver pengarna tillbaka och kan garantera han att vi aldrig någonsin kommer besöka detta katastrofalt dåliga ställe igen! Så blev det, tillbaka hos familjen som efter 3 timmar till slut fått åka i 20 sekunder var det bara att packa väskorna och åka hem", skriver han och fortsätter:

"Det absolut sjukaste vi varit med om! Åk aldrig hit!!!"

Pappan noterar vidare att han inte längre känner igen sitt land.

"Sverige är inte Sverige längre! Jag visste inte att resan var så kort till Mellanöstern som idag! Jag hoppas verkligen ingen svensk får uppleva det vi gjorde idag, vi känner oss som en total minoritet i vårt eget land, hur kunde det gå såhär långt? Såhär fel? Att det fortfarande finns folk som inte kan förstå vart vi är påväg är så skrämmande."

Till dem som beter sig illa har pappan bara två ord att säga:

"Åk hem!"