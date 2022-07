BBC anklagar damlaget för att vara för vitt

Under det pågående fotbolls-EM för damer spöade England motståndarlaget Norge med 8–0.

När BBC:s presentatör Eilidh Barbour kommenterade matchen riktade hon dock in sig på det engelska damlagets etniska sammansättning.

– Samtliga i startelvan elva och de fem avbytare som kom in på planen var vita och det tyder på en brist på mångfald i damsporten, sade Eilidh Barbour.

Efter att ett klipp med utspelet publicerats på sociala medier har BBC fått hård kritik, bland annat av programledaren Darren Grimes på den konservativa tv-kanalen GB News:

The BBC are obsessed. What’s so wrong with the #Lionesses being white? Is the suggestion here that black players are being unfairly discriminated against? If so, does the BBC have any evidence for this claim? It’s the constant race baiting that baffles me. pic.twitter.com/ojXsaQTDV2

— Darren Grimes (@darrengrimes_) July 14, 2022