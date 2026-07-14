Bedömningen: Frankrike spelar "utan fransmän"

Rajoy skrev formuleringen i en kolumn i El Debate efter att Spanien gått vidare till VM-semifinalen.

Det franska laget håller enligt honom "en mycket hög nivå, dock utan fransmän".

Uttalandet har mött häftig kritik i Frankrike. Utrikesminister Jean-Noël Barrot svarar i en intervju med BFMTV och RMC:

– En gång för alla: Frankrike har ingen hudfärg. Varje påstående om motsatsen är en dumhet, rasism eller en kombination av båda.

Barrot sade att landslaget visar Frankrike från sin bästa sida och har stöd bland medborgarna oavsett ursprung, hudfärg, bostadsort eller ålder.

Även den franska regeringen och det franska fotbollsförbundets ordförande Philippe Diallo har kritiserat Rajoy. Diallo uppgav att Rajoys uttalanden "osar av outhärdlig rasism".

Av de 26 spelare som förbundskapten Didier Deschamps har tagit ut är 23 födda i Frankrike, men en mycket stor andel av dem kan söka sitt ursprung i Afrika.

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez har också tagit avstånd från Rajoys hållning. Utrikesminister José Manuel Albares beskriver budskapet som "rasistiskt" och "främlingsfientligt" och uppmanar ledaren för Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, att ta avstånd från Rajoy.

– Jag tror att Frankrike är mycket, mycket väl medvetet om den spanska regeringens och den överväldigande majoriteten av det spanska folkets uppfattning, säger Albares enligt DW.