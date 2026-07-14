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Tartuanstalten vann 2002 det estniska priset "Årets betongbyggnad".

Nu flyttas första svenska fångarna till Estland

Publicerad 14 juli 2026 kl 08.11

Inrikes. I augusti förs de första 30 intagna från Kriminalvården till en anstalt i Tartu i Estland. Flytten ska lätta på platsbristen i svenska fängelser.

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Upplägget är det första där anstaltsplatser som används av Kriminalvården drivs av en utländsk stat.

– Det kommer att ske tre transporter med totalt 30 intagna, säger Niklas Bellström, enhetschef vid Kriminalvården, till TT.

De intagna placeras vid anstalten i Tartu, som enligt myndigheten motsvarar svensk säkerhetsklass två.

Estland vägrar dock ta emot personer dömda för terroristbrott, högförräderi eller spioneri, liksom intagna som bedöms innebära en allvarlig säkerhetsrisk.

Målet är att som mest 600 intagna från den svenska Kriminalvården ska vara placerade i Tartu senast i slutet av juli 2027. Efter de tre augustitransporterna följer 70 personer i september. Därefter planeras grupper om 100 var tredje månad, innan de sista 300 förs över under våren 2027.

Kriminalvården arbetar nu med att identifiera vilka intagna som kan placeras i Tartu.

Kriminalvården arbetar för att skapa goda förutsättningar för anhörigbesök. De intagna ska också kunna hålla kontakt genom video- och telefonsamtal.

"Årets betongbyggnad"
Fängelset ligger i Tartu, Estlands näst största stad. Där finns plats för upp till 600 svenska interner. Enligt den tidigare planen är det den estniska kriminalvårdsmyndigheten som ska sköta verkställigheten på plats.

Trots att anstalten är byggd på 2000-talet har den med sin grå betongfasad ett uttryck som påminner mer om en gammal öststatskoloss än om ett modernt nordiskt fängelse. Det då nybyggda fängelset vann 2002 det estniska priset "Årets betongbyggnad".

Anstalten har samtidigt beskrivits som färgstark jämfört med många svenska fängelser. Väggarna går i ljusgult och violett, möblerna är av trä och det finns bland annat rum för konst och musik. De intagna ska också kunna hålla kontakt med anhöriga via videosamtal på surfplattor.

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