Beskedet: Sveriges våldsvänster portas från USA

Åtgärden kan omfatta personer som har uppmanat till terrorism, stött våldsam brottslighet eller deltagit i ekonomiskt sabotage, enligt USA:s utrikesdepartement.

Även den som har finansierat eller rekryterat till våldsamma handlingar, lämnat logistiskt stöd för brott eller hjälpt olika nätverk att samordna våldsaktioner kan nekas inresa.

Utrikesdepartementet skriver att vänsterextrema grupper använder "bombdåd, lönnmord och andra former av terrorism" för att påverka politiken och undergräva fria samhällen.

Beskedet kom samma dag som utrikesminister Marco Rubio samlade företrädare för fler än 60 länder till en konferens om vänsterextremt politiskt våld.

– Det här är inte separata och isolerade celler. Det är sammanlänkade nätverk, sade Rubio enligt The Hill.

Ett av de 60 länderna som hade representanter på mötet var Sverige, skriver Time.

Marco Rubio meddelade också att fler terrorstämplingar är på gång. I november klassade Trumpadministrationen fyra vänstergrupper i Europa som utländska terroristorganisationer och erbjöd en belöning på 10 miljoner dollar för information om deras finansiering.

I ett inlägg på X beskriver Rubio vänsterextremisterna som "fiender till vår civilisation".