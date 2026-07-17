Benjamin Dousas vrede när SD nämner etniska svenskar

Uttalandet kom i samband med att SD föreslog att även svenska medborgare ska kunna få det återvandringsbidrag som höjdes kraftigt vid årsskiftet.

– Vi har alldeles för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen och det har orsakat jättestora problem, sade Ludvig Aspling till Dagens ETC.

Uttalandet får bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) att se rött.

– Återigen blir det fokus på etnicitet, hårfärg, hudfärg och inte det som är väsentligt, säger han till Dagens ETC.

De så kallade integrationsproblemen "har ingenting med etnicitet att göra", påstår ministern vidare.

Benjamin Dousa har själv invandrarbakgrund från länder som Turkiet, Tjeckien och Tyskland. I höstas markerade han att han kände sig kränkt över att Jessica Stegrud (SD) beskrivit två invandrarpolitiker som "en svenskfödd kurd och en perser".

Dousa uppger nu att även Asplings resonemang får honom att känna sig utestängd.

– Jag personligen känner mig rätt utknuffad. Jag har rötter från många delar av världen och etnicitetsmässigt finns det inte mycket Sverige överhuvudtaget men jag känner mig 100 procent svensk, säger han till Dagens ETC.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) tar också avstånd från uttalandet. Erik Slottner (KD) medger visserligen att stora kulturella och värderingsmässiga skillnader kan försvåra "integrationen", men argumenterar ändå emot att dela in människor i etniskt svenska och icke etniskt svenska.

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) lyfter att arbetslöshet och försörjningsstöd är vanligare bland utomeuropeiskt födda – men påstår samtidigt att detta "definitivt" inte har någonting alls "med etnicitet att göra".