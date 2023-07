Bidens Nato-stöd till Kristersson

– Vi är förberedda för Nato-toppmötet nästa vecka. Och jag vill upprepa: USA stöder helt och fullt Sveriges medlemskap i Nato, sade Biden under presskonferensen i Vita huset.

Ulf Kristersson tackade gång på gång Biden för att han fått komma och för den amerikanske presidentens "ledarskap".

– Jag skulle också vilja säga att vi uppskattar ert starka stöd för Sveriges Nato-anslutning. Det betyder mycket för oss, fortsatte han.

På en fråga från journalister sade Biden att ett svenskt Nato-medlemskap är "väldigt viktigt" för USA.

Till SVT säger Kristersson efter mötet att det är "fullt möjligt" att Sverige får komma med i den USA-ledda militäralliansen under Nato-toppmötet nästa vecka.

– Vi båda inser att Vilniusmötet om en vecka är en mycket lämplig tidpunkt för ett svenskt medlemskap, men det är bara Turkiet som kan fatta turkiska beslut, säger Ulf Kristersson till SVT Nyheter.

USA uppges samtidigt närma sig en försäljning av stridsflygplan av modellen F-16 till Turkiet – en eftergift som har nämnts som något som kan få Turkiet säga ja till Sveriges Natoansökan.

Thank you @POTUS Biden for your leadership and support for Sweden’s NATO accession. As leading democracies and innovators, we work together on supporting Ukraine, the green transition and new technologies. pic.twitter.com/SmXZ9pWRsn

