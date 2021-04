Bidragspar smugglade 8.680 liter sprit

Sett till mängden och systematiken rör det sig enligt tullen om ett av de större smugglingsärenden man utrett de senaste åren.

Genom att jämföra parets utgifter för resor över Öresundsbron, bilder från vägkameror i Danmark samt deras inköp av alkohol i olika tyska gränsbutiker, har Tullverket lyckats skaffa sig en tydlig bild av parets smugglingsresor.

Mannen misstänks ha gjort 124 inköpsresor till Tyskland mellan 26 januari 2018 och 5 september 2020. Hans fru bedöms ha varit med på 47 av dessa resor. Utredningen visar vidare att alkoholen som inhandlats i Tyskland sålts vidare till andra personer i Sverige.

Vid varje smugglingstillfällen har det förts in motsvarande 70 liter starksprit. Det innebär alltså totalt 8.680 liter sprit under perioden. Som en jämförelse går gränsen för grov smuggling vid 600 liter sprit.

Åklagaren begär att paret från Malmö ska fällas för grov smuggling. Om paret fälls riskerar de två–tre års fängelse.

Den åtalade mannen medger att han vid flera tillfällen åkt till Tyskland och handlat alkohol men inte 124 gånger. Han hävdar att den alkohol han inhandlat varit avsedd för eget bruk, familjen och det fotbollslag han är tränare för, som brukar dricka några öl efter träningar. Mannen medger däremot i förhör att han har sålt alkohol till andra personer.

Mannen förnekar brott och hans fru hävdar att hon bara varit med som sällskap i Tyskland, endast för att handla mat och kläder till barn och barnbarn.

Tullverket har jobbat aktivt med ärendet under ett halvår och misstänker att paret tjänat flera hundratusentals kronor på verksamheten. Under hela perioden då smugglingen pågick fick mannen sjukpension. Kvinnan kvitterade under delar av perioden ut sjukpenning från Försäkringskassan.