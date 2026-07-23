Big Brother-vinnaren Sami Jakobsson döms för medhjälp till mord

Sami Jakobsson, 32, vann TV4:s "Big Brother" 2020. Nu fälls han för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök, skriver Aftonbladet.

En 35-årig man sköts ihjäl i Eskilstuna den 30 augusti 2024. Dagen därpå sköts en 19-åring i armen utanför sin bostad sedan gärningsmännen klätt ut sig till poliser. Han överlevde.

Jakobsson hjälpte enligt domen till genom att ordna en bostad och en hyrbil åt gärningsmännen. Enligt åtalet försåg han också bilen med solskyddsfilm och lämnade mat, godis, dryck och städmaterial vid boendet.

I en video som återges i utredningen ska Jakobsson efter mordet ha sagt:

– Jag sitter i skiten. Jag har hyrt boende. Jag har hyrt hyrbil åt de här killarna. Jag skulle få 15 lax. Skiten ska jag lämna tillbaka i övermorgon. Nu får jag inte tag på någon. Ingen av deras "signaler" finns kvar.

Jakobsson har medgett vad han gjort men förnekat att han hade uppsåt att hjälpa till med mordet eller mordförsöket. Hans försvarsadvokat Anna-Karin Bergström uppger för Aftonbladet att domen ska överklagas.

Tingsrätten bedömer att hans medverkan var nödvändig för att brotten skulle kunna genomföras.

"En person har mördats under avrättningsliknande former och en person har utsatts för mordförsök precis utanför sin bostad med delar av familjen på plats i bostaden", skriver tingsrätten i domen.

Jakobsson ska även betala sammanlagt 742.171 kronor i skadestånd till flera målsägande och 1.000 kronor till brottsofferfonden.

Två män döms samtidigt för mordet och mordförsöket, till livstids fängelse respektive 16 års fängelse. Ytterligare en man döms till tio års fängelse för medhjälp till mord och mordförsök. Två kvinnor döms för grovt skyddande av brottsling.