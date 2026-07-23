Halv miljon skrev på för återvandring – nu blockerar EU initiativet

Beskedet offentliggjordes på onsdagen. Enligt kommissionen skulle delar av förslaget innebära diskriminering på grund av ras och etniskt ursprung.

Initiativet lanserades den 31 maj av den nederländska opinionsbildaren Eva Vlaardingerbroek och den österrikiske återvandringsaktivisten Martin Sellner. På tre dagar samlades 100.000 namn in, och i början av juli passerades en halv miljon.

Den 15 juli samlades flera hundra anhängare utanför Europaparlamentet i Bryssel. Mötet kunde hållas sedan Belgiens statsråd tillfälligt upphävt ett förbud som borgmästaren i Ixelles infört.

Initiativet handlar bland annat om att införa ett tillfälligt stopp för nya kanaler för icke-västlig invandring, däribland studievisum och visum för familjeåterförening. Kampanjen kräver även hårdare kontroll av EU:s yttre gräns, snabbare utvisningar och ett gemensamt system för frivillig eller ekonomiskt understödd återvandring.

EU-kommissionen invänder framför allt mot att förslaget hänvisar till Europas ursprungsbefolkningars etniska och kulturella kontinuitet. Enligt beslutet skulle människor därmed delas in efter sitt "etniska, kulturella eller civilisatoriska ursprung" i stället för att bedömas individuellt.

Kommissionen anser därför att initiativet inte uppfyller de juridiska villkoren för registrering som ett europeiskt medborgarinitiativ.

The European Commission rejected the registration of the @SaveEuropeAct.



They claim it’s “racist” and goes against “European values” to want to keep Europe, European.



We’re not accepting the madness anymore.



Europe belongs to us.



See you in court. pic.twitter.com/OoqE5W5xBw — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) July 22, 2026

Save Europe Act beskriver agerandet som antidemokratiskt.

"Deras motivering är vag och svag och avslöjar deras verkliga antidemokratiska natur", skriver kampanjen på X.

Organisatörerna anklagar samtidigt kommissionen för att bortse från närmare 600.000 undertecknare. Kampanjens egen räknare stod på över 580.000 namn när avslaget offentliggjordes.

Eva Vlaardingerbroek uppger att kampanjen ska fortsätta trots kommissionens beslut.

"Vi kommer inte att backa", skriver hon på X.

Hon utlovar också juridiska åtgärder mot EU:

"See you in court."