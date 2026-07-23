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"Vi kommer inte att backa", meddelar Eva Vlaardingerbroek efter beskedet.

Halv miljon skrev på för återvandring – nu blockerar EU initiativet

Publicerad 23 juli 2026 kl 14.17

EU. Över 580.000 personer har skrivit under Save Europe Act, som kräver minskad invandring och ett gemensamt system för återvandring. Men nu vägrar EU-kommissionen att registrera medborgar­initiativet – med hänvisning till "rasism" och unionens "värderingar".
"See you in court", meddelar initiativtagaren Eva Vlaardingerbroek.

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Beskedet offentliggjordes på onsdagen. Enligt kommissionen skulle delar av förslaget innebära diskriminering på grund av ras och etniskt ursprung.

Initiativet lanserades den 31 maj av den nederländska opinionsbildaren Eva Vlaardingerbroek och den österrikiske återvandringsaktivisten Martin Sellner. På tre dagar samlades 100.000 namn in, och i början av juli passerades en halv miljon.

Den 15 juli samlades flera hundra anhängare utanför Europaparlamentet i Bryssel. Mötet kunde hållas sedan Belgiens statsråd tillfälligt upphävt ett förbud som borgmästaren i Ixelles infört.

Initiativet handlar bland annat om att införa ett tillfälligt stopp för nya kanaler för icke-västlig invandring, däribland studievisum och visum för familjeåterförening. Kampanjen kräver även hårdare kontroll av EU:s yttre gräns, snabbare utvisningar och ett gemensamt system för frivillig eller ekonomiskt understödd återvandring.

EU-kommissionen invänder framför allt mot att förslaget hänvisar till Europas ursprungsbefolkningars etniska och kulturella kontinuitet. Enligt beslutet skulle människor därmed delas in efter sitt "etniska, kulturella eller civilisatoriska ursprung" i stället för att bedömas individuellt.

Kommissionen anser därför att initiativet inte uppfyller de juridiska villkoren för registrering som ett europeiskt medborgarinitiativ.

Save Europe Act beskriver agerandet som antidemokratiskt.

"Deras motivering är vag och svag och avslöjar deras verkliga antidemokratiska natur", skriver kampanjen på X.

Organisatörerna anklagar samtidigt kommissionen för att bortse från närmare 600.000 undertecknare. Kampanjens egen räknare stod på över 580.000 namn när avslaget offentliggjordes.

Eva Vlaardingerbroek uppger att kampanjen ska fortsätta trots kommissionens beslut.

"Vi kommer inte att backa", skriver hon på X.

Hon utlovar också juridiska åtgärder mot EU:

"See you in court."

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