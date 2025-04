Bill Gates kryper till korset – satsar på kärnkraft

Det handlar om Storbritannien där ansökan om att bygga en så kallad Natriumreaktor har getts in till den brittiska energimyndigheten Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ)

Det här är första gången företaget tar ett steg mot att lansera sin teknik på den internationella marknaden.

Hittills har fokus legat på USA där den första anläggningen började byggas i Wyoming under 2024. Den är planerad att tas i drift 2030.

Natrium-reaktorn är en snabbreaktor som kyls med natrium istället för vatten. Den har även ett energilagringssystem baserat på smält salt.

Tack vare detta kan anläggningen leverera mellan 100 och 500 megawatt under drygt fem och en halv timme, trots att reaktorn själv producerar 345 megawatt.

På så sätt kan den anpassa elproduktionen efter efterfrågan och ersätta sol- och vindkraft när det är mulet eller inte blåser.

TerraPower vill använda de regulatoriska framsteg man gjort i USA som grund för sin ansökan i Storbritannien.

Bland annat har företaget redan fått ett bygglov på delstatsnivå i Wyoming och har haft omfattande kontakt med den amerikanska kärnkraftsmyndigheten NRC, som nyligen meddelade att granskningen ligger före tidplan.

Bolaget skriver i ett pressmeddelande att Natrium-tekniken gör det möjligt att på ett snabbare och billigare sätt avkarbonisera elnätet samtidigt som man säkrar en stabil och utsläppsfri elförsörjning.

– TerraPower är fast beslutet att bygga Natrium-reaktorer globalt och har haft aktiva diskussioner i Storbritannien i flera år. Det finns ett enormt intresse och stora möjligheter för USA och Storbritannien att samarbeta kring avancerad kärnkraft under det kommande decenniet, säger vd:n Chris Levesque.

Om projektet godkänns blir Storbritannien det första landet utanför USA där TerraPower etablerar sig.

Bolaget grundades av Bill Gates tillsammans med andra teknikinnovatörer. Tack vare Gates oberoende från investerare kunde utvecklingen fortgå även när intresset för kärnkraft var svalt, på grund av den så kallade gröna bubblan.

Nu har emellertid den gröna bubblan spruckit och TerraPower har lättare att hitta externa finansiärer till avancerad kärnkraftsteknik.