Blonda svenskar stör invandrare: SL:s kampanj hånas i hela världen

Publicerad 9 april 2026 kl 18.36

Utrikes. SL:s kampanj om hänsyn i kollektivtrafiken skildrar medelålders etniska svenskar som störande moment och invandrare som offer. Kampanjen väcker hård kritik och sprids nu av stora internationella konton på sociala medier.
"Svenskarna är så vilsna – det är verkligen tragiskt", konstateras i ett inlägg som fått över 200.000 visningar.

En informationskampanj från SL om hur resenärer ska visa hänsyn har fått stor spridning på nätet – och väckt starka reaktioner.

I ett av klippen syns den blonda medelålders kvinnan "Anita" som spelar upp en Tiktok-video utan hörlurar, medan invandraren "Samir" sitter bredvid med hörlurar och ser uppgiven ut.

"Din resa är också andras. Med hänsyn och omtanke blir den trevligare för alla", lyder budskapet från SL.

Kampanjen har snabbt fått genomslag på den sociala medieplattformen X, där ett stort antal inlägg om den svenska kampanjen publicerats.

Den konservativa norska skribenten Espen Teigen har uppmärksammat saken i ett inlägg som fått över 200.000 visningar och 7.000 gilla-markeringar. Han skriver:

"Jag har åkt mycket kollektivtrafik i Oslo i över tolv år. Jag har ännu inte varit med om att det är Anita som spelar Tiktok högljutt, om man säger så. Svenskarna är så vilsna – det är verkligen tragiskt."

Inlägget har spridits vidare av det amerikanska kontot Wall Street Mav, som har 1,7 miljoner följare. Han menar att Sverige driver kampanjer där infödda svenskar framställs som störande.

"Sverige kör DEI-reklam som framställer de blonda infödda svenskarna som de högljudda och hänsynslösa i kollektivtrafiken. Många människor från Sverige och Norge påpekar verkligheten kring kollektivtrafiken i Sverige och Norge", skriver Wall Street Mav.

Även Liz Churchill, med närmare en miljon följare, riktar hård kritik mot SL:s kampanj.

"Fruktansvärt. Sverige har just släppt en reklam för kollektivtrafiken som visar högljudda, störiga vita kvinnor som irriterar tysta, upprörda svarta män på bussar. Verkligheten i ett migrationspräglat Sverige? Det är precis tvärtom … varje dag. Ren ondskefull gaslighting."

Kontot Basil the Great beskriver kampanjen som "anti-vit propaganda".

Från SL:s sida avvisar man dock kritiken.

"Syftet med kommunikationen är att lyfta igenkännbara situationer i kollektivtrafiken – inte att beskriva eller peka ut specifika grupper", skriver presschefen Andreas Strömberg till Bulletin.

"Fokus ligger därför på situationen, inte på vilka personer som förekommer i den", fortsätter han.

