FN byter fot: Skicka hem flyktingar som våldtar

16-åriga Meya Åberg blev våldtagen av Mohamed i en gångtunnel när hon var på väg hem från sitt jobb på McDonalds, men Mohamed slapp utvisning. Händelsen rapporterades pliktskyldigt i lokala medier.

Den 17 oktober 2025 uppmärksammade emellertid denna tidning att Mohamed slapp utvisning därför att våldtäkten inte varit tillräckligt "varaktig", enligt domen.

Artikeln uppmärksammades av debattören Evelina Hahne och den svenska domstolens resonemang blev därefter en internationell nyhet som upprörde hundratals miljoner människor i sociala medier.

Nyheten delades bland annat av Elon Musk i ett kritiskt inlägg om Sverige.

Uppmärksamheten fick den svenska regeringen att byta fot i frågan om utvisningar av våldtäktsmän, och att ställa sig bakom det dansk-italienska initiativ för att ändra UNHCR:s praxis som man tidigare vägrat att skriva på.

Sverige blev därmed det tionde EU-landet att kräva förändring av reglerna. Och nu viker sig alltså FN för kraven från de tio länderna.

Framöver ska våldtäkt tydligare kunna bedömas som ett synnerligen grovt brott vid utvisningsprövningar, vilket väntas leda till att fler gärningsmän får åka hem oavsett om de är flyktingar eller inte.

Hovrättens bedömning av att Mohameds våldtäkt, enligt FN:s flyktingkonvention, skulle ha behövt vara synnerligen grov för att utvisning skulle kunna ske är därmed inte längre gällande rätt. Utvisning av flyktingar ska framöver alltså kunna ske även om våldtäkten inte är grov.

Efter domen har migrationsminister Johan Forssell (M) låtsats att han hela tiden skulle ha drivit på för att UNHCR ska ändra sin tillämpning av flyktingkonventionen, trots att Sverige fram till nyheten om Meya Åberg hårdnackat vägrade att ställa sig bakom det dansk-italienska initiativet för nya FN-regler.

– Om man kommer till Sverige och begår ett så allvarligt våldsbrott som våldtäkt, då väljer man själv bort att vara en del av Sverige. Vi måste ha lagar och och konventioner som möjliggör den här typen av utvisningar, säger Johan Forssell till SVT.

Enligt Forssell har "Sverige" nu fått gehör. UNHCR ska förtydliga sina riktlinjer så att våldtäkt kan anses vara ett synnerligen grovt brott, även när den dömde har flyktingstatus.

– Nu har vi faktiskt lyckats samla ett stöd bland många medlemsstater och fått UNHCR att ändra tillämpningen av konventionen. Det tycker jag känns viktigt, säger Johan Forssell.

Många menar istället att det är 17-åriga Meya Åberg, som valde att gå ut offentligt och berätta om övergreppet, som har tvingat regeringen att motvilligt byta fot i en fråga där man från början valde att inte göra någonting.