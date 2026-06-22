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Bonnier ska betala 13.000 kronor till NMR

Publicerad 22 juni 2026 kl 11.57

Media. Bonnierägda Norrtelje Tidning tvingas betala över 13.000 kronor efter att ha använt en bild från Nordiska motståndsrörelsens webbplats utan tillstånd.

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Bilden togs av NMR:s fotograf i samband med organisationsdagar på en bygdegård utanför Norrtälje under första maj.

Norrtelje Tidning använde senare bilden i ett reportage om bokningen av bygdegården. Enligt NMR hade bilden publicerats på organisationens egen webbplats innan tidningen tog in den i sin artikel.

På sin hemsida skriver NMR att bilden "helt fräckt stulits och använts i artikeln utan tillstånd".

Organisationen krävde därefter ersättning för bildanvändningen. Enligt NMR har Norrtelje Tidning nu gått med på att betala ut mer än 13.000 kronor till fotografen.

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