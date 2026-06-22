Bonnier ska betala 13.000 kronor till NMR

Bilden togs av NMR:s fotograf i samband med organisationsdagar på en bygdegård utanför Norrtälje under första maj.

Norrtelje Tidning använde senare bilden i ett reportage om bokningen av bygdegården. Enligt NMR hade bilden publicerats på organisationens egen webbplats innan tidningen tog in den i sin artikel.

På sin hemsida skriver NMR att bilden "helt fräckt stulits och använts i artikeln utan tillstånd".

Organisationen krävde därefter ersättning för bildanvändningen. Enligt NMR har Norrtelje Tidning nu gått med på att betala ut mer än 13.000 kronor till fotografen.