Bonniertidningen stoppar SD:s debattartikel: "Över gränsen"

Det är Sverigedemokraternas gruppledare i Borlänge, Arvid Jaans, som har försökt få in en debattartikel i lokaltidningen.

Texten handlar om partiets motstånd mot så kallad tvångsblandning av bostadsområden och om återvandring, rapporterar Samnytt.

Först fick Jaans beskedet att artikeln var för lång, enligt Samnytt. Han kortade då texten och skickade in en ny version. Därefter återkom Borlänge Tidnings vikarierande nyhetschef och ansvarige utgivare Mikael Hellsten med nya invändningar mot innehållet.

I ett mejl till SD-politikern skriver Hellsten att första halvan av artikeln fungerar, men att han därefter har "flera synpunkter på formuleringar som går över gränsen".

Enligt Samnytt reagerade Hellsten bland annat på formuleringar om Socialdemokraternas väljarstöd i Tjärna Ängar och om personer som enligt Jaans inte vill lära sig svenska, inte vill arbeta och lever kvar i bidragsberoende.

Hellsten förnekar att det handlar om att stoppa Sverigedemokraternas åsikter.

– Det handlar absolut inte om att jag vill vägra den här debattartikeln. Det är absolut inte det det handlar om. Jag vill ha fakta på det som han har med där. Det är ändå jag som är ansvarig utgivare och jag som står för om det blir övertramp, säger han till Samnytt.

Han konstaterar att artikeln "går över gränsen helt enkelt".

Arvid Jaans konstaterar att tidningen först hänvisade till längden och sedan hittade nya skäl för att inte publicera texten.

– Det dröjde flera dagar innan jag fick några konkreta invändningar. Först var det bara att artikeln var för lång. Sedan kom det att den gick över gränsen. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man försökte hitta skäl att refusera den, säger han till Samnytt.

Han riktar också kritik mot att SD, som han beskriver som Borlänges största oppositionsparti, inte får in texten i lokaltidningen.

– Vad är det för yttrandefrihet egentligen om inte jag som gruppledare för största oppositionspartiet ska kunna skicka in en sådan här artikel? Då är det ju svagt, säger Jaans.

Jaans har nu publicerat texten på Facebook och säger att han inte tänker skicka in någon ny version till Borlänge Tidning.

– – –

HELA DEN REFUSERADE DEBATTARTIKELN:

Får vi tvångsblandning i Borlänge?

I Almedalen på Gotland presenterade Jimmie Åkesson Sverigedemokraternas förslag för att undvika det som redan har hänt på andra ställen i Sverige, nämligen tvångsblandning.

Kommuninvånarna ska kunna lägga sitt veto mot eventuella planer på tvångsblandning ifall att kommunen planerar att spränga in hyresrätter i villaområden. Självklart är det oerhört välkommet att kommuninvånare får makten att inte tvingas få grannar som de inte vill ha.

I den budget som lades fram av majoriteten vid senaste kommunfullmäktige (KF) kunde man bl.a. läsa att ”samtliga områden bör erbjuda blandade boendeformer och hyresbeståndet ska förvaltas på ett sådant sätt att det främjar jämlikhet, integration och tillväxt i kommunen”. Tydligare än så kan det knappast bli vad planerna är, anser jag.

Men på min direkta fråga om det fanns några planer på att fråga villaägare vad de skulle tycka om att få hyresrätter som grannar, blev svaret att ”det finns inga sådana planer överhuvudtaget”.

En sådan typ av ”tvångsblandning” har alltså redan genomförts på andra håll i Sverige, bl.a. i Göteborg, Malmö och Stockholm. Det är min fasta uppfattning att vi inte bör slå oss till ro med det svaret från Erik Nises.

Vetot som nu presenterades av Jimmie Åkesson kan bli avgörande för att stoppa eventuella ändrade planer.

Det parti som nu lovar att ingen ”tvångsblandning” ska ske är alltså samma parti som byggt Borlänge till en av Sveriges mest segregerade kommuner, genom att man öppnade upp för en enligt mig mycket negativ invandringsvåg för Borlänge. Och som av en ren händelse råkade den invandringen bestå av Socialdemokraternas mest trogna väljargrupp.

Faktum är att utan den här gruppen av väljare, alltså utrikes födda bidragstagare utan jobb, hade S i Borlänge inte ens varit i närheten av att kunna sitta kvar vid makten.

I SD Borlänge anser vi att mycket behöver göras för Tjärna Ängar. Många av fastigheterna är i mycket dåligt skick. Därför är rivning, renovering och nya planer för stadsdelen ett måste för att lyfta området.

Där vi skiljer oss åt är vad som faktiskt behöver göras med invånarna i Tjärna Ängar. Vi ser det som S inte vill prata om, nämligen att en stor del av invånarna där inte har någon framtid i Sverige som inte innefattar utanförskap.

Tyvärr har inte S några problem med det, trots att den här gruppen människor enligt oss utgör en belastning för kommunen, hur man än väljer att se på det. Men det bryr man sig inte om, eftersom man vet att man får deras röster.

Den tysta överenskommelsen låter ungefär så här: om ni röstar på oss så får ni bidragen och vi ser till att ni får en dräglig tillvaro i Tjärna Ängar, eller vad man nu har tänkt framöver.

Det är därför man då och då kan se hur ledande socialdemokrater är i Tjärna Ängar och ärligt talat fjäskar för invånarna där. Man vet att om det inte vore för dem skulle man inte vinna några val.

Jag skulle gärna vilja ha några svar från Erik Nises, och det är troligtvis inte bara jag som vill det. Jag tänker att kommunens invånare också är väldigt intresserade av att få veta:

Vad ska du göra åt den grupp av människor boende i Tjärna Ängar som inte vill lära sig svenska, inte vill ta ett jobb och, kort sagt, befinner sig mentalt på en annan plats i världen, bekväma med att fortsätta sitt bidragsberoende?

Ska de smetas ut på andra platser i kommunen? Eller var ska de ta vägen när deras bostäder i Tjärna Ängar rivs?

Från oss Sverigedemokrater är svaret glasklart: de har bokstavligt talat inget här att göra och måste förmås att återvända till sina hemländer. Där har vi återvandringsbidraget, som vi anser att kommunen även borde vara mer aktiv i att använda för att förmå de invånare det gäller att ta del av, då det är den enda egentliga lösningen på problemet.

Arvid Jaans

Gruppledare SD Borlänge