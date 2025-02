IS-bröderna Rasmus och Elias döms till fängelse

Efter ett uppmärksammat tillslag mot en muslimska föreningslokal i Tyresö förra våren har Nacka tingsrätt nu dömt fyra personer för terrorbrott.

De dömda är bröderna Elias och Rasmus Johansson, Omar Atia samt Elyas Hakamali. Samtliga har befunnits skyldiga till deltagande i en terroristorganisation.

Enligt åklagaren Lars Hedvall har de dömda varit medlemmar i den somaliska grenen av Islamiska staten, IS.

Elias Johansson, 25, får sex års fängelse, medan hans bror Rasmus Johansson, 23 (som även kallar sig "Abdur Rahman"), döms till fem år och sex månader. Omar Atia, 21, döms till det strängaste straffet med sex år och sex månader, medan den 63-årige Elyas Hakamali får tre års fängelse.

Trots bevisning i form av IS-propaganda, avlyssnade samtal och bilder på potentiella mål, frikändes de tre yngre männen från förberedelse till terroristbrott. Enligt rådman Olof Roos fanns "ingen konkret plan för ett kommande stort brott".

Bland bevisen fanns dock en chatt där Elias Johansson skrev: "Kill them wherever you find them", samt bilder på Haga julmarknad i Göteborg, en sportarena och Saluhallen på Östermalm. Julmarknaden i Göteborg beskrevs som ett exempel på ett "idealt mål", enligt Expressen. De ska också ha diskuterat att attackera judiska mål i Sverige.

Förutom terrorbrott döms Elyas Hakamali även för hets mot folkgrupp efter att ha spridit budskap mot judar i en WhatsApp-grupp.

Försvarssidan har kritiserat bevisningen, särskilt den hemliga avlyssningen i moskélokalen, och pekat på att det sedan 2023 inte är tillåtet att avlyssna religiösa utrymmen. Tingsrätten anser dock att lokalen inte var avsedd för bikt eller enskild själavård, och bevisningen godtogs.