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Bröderna Tate.

Bröderna Tate gripna i Miami

Publicerad 20 juli 2026 kl 09.13

Utrikes. Andrew och Tristan Tate, som brukar beskrivas som mansinfluerare, har gripits av amerikanska myndigheter i Miami. Bröderna väntar nu på att utlämnas till Storbritannien, där nya anklagelser väckts mot duon för bland annat våldtäkt och brott med koppling till människohandel. Försvaret avfärdar målet som "en politisk attack".

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US Marshals Service bekräftade gripandena under lördagen, men vill inte ange vilka brottsmisstankar den amerikanska arresteringsordern gäller.

"Vi kan bekräfta att bröderna Tate greps i Miami i dag. Arresteringsordern är sekretessbelagd, så vi kan inte bekräfta vilka brottsmisstankar den gäller", uppger myndigheten.

Enligt den brittiska åklagarmyndigheten Crown Prosecution Service misstänks Andrew Tate, 39, för ytterligare sju nya fall av våldtäkt. Han misstänks också för tre fall av att ha organiserat eller underlättat människohandel för sexuellt utnyttjande, tre fall av misshandel som orsakat kroppsskada samt 19 andra åtalspunkter som gäller olagliga bilder på barn och pornografi.

Tristan Tate, 38, anklagas för våldtäkt, ett fall av sexuellt övergrepp och tre fall av att att ha organiserat eller underlättat människohandel för sexuellt utnyttjande.

De påstådda brotten ska ha begåtts mellan juli 2010 och augusti 2017. De nya åtalen gäller fyra ytterligare påstådda brottsoffer. Tidigare brittiska åtal är kopplade till tre andra påstådda brottsoffer.

New York-advokaten Joseph McBride, som har företrätt bröderna i civilrättsliga processer, beskriver gripandena som ett grovt maktmissbruk. Han hävdar att brittiska myndigheter har fabricerat en ny våg av åtal.

– Det här är inte brottsbekämpning. Det är en politisk attack. USA gör inte Storbritanniens politiska smutsjobb, säger han enligt NBC News.

Andrew och Tristan Tate är medborgare i både USA och Storbritannien. De greps i Bukarest 2022 tillsammans med två rumänska kvinnor och åtalades senare i Rumänien.

Bröderna har inte dömts för något av de brott som brittiska eller rumänska myndigheter anklagar dem för. De förnekar brott och anser sig vara utsatta för en politisk komplott styrd från USA och Storbritannien.

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