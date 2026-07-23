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Byn ska förklara sig självständig – i protest mot asylboende

Publicerad 23 juli 2026 kl 12.41

Utrikes. Invånarna i Piddington i Oxfordshire ska rösta om att lämna Storbritannien. Protesten kommer sedan det brittiska inrikesdepartementet presenterat planer på ett boende för 1.250 ensamstående vuxna manliga asylsökare vid byn.

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Piddington har omkring 350 invånare och mycket begränsad service. Om asylboendet tas i bruk skulle antalet personer på orten bli mer än fyra gånger så stort som i dag – och nytillskotten är singelmän från tredje världen.

Boendet ska förläggas till en tidigare lageranläggning som tillhört försvarsdepartementet vid byns utkant. Enligt myndighetens information ska de byborna kunna komma och gå dygnet runt, under förutsättning att de registrerar sig.

Invånarna fick enligt Daily Mail beskedet utan att först ha tillfrågats.

Det lokala rådet valde därefter att undersöka stödet för en folkomröstning om självständighet. I den inledande omröstningen röstade 178 personer för att gå vidare – och bara sju emot.

– Det var nästan enhälligt. Vi fick 178 ja-röster, sju nej-röster – och en inbjudan till en logdans, säger Tim McNally, ordförande i Piddingtons lokala råd, till Daily Mail.

Rådet går nu igenom erbjudanden om kostnadsfri juridisk hjälp inför en möjlig formell folkomröstning.

Om byborna senare röstar ja vill byn skicka en delegation till USA:s ambassad för att diskutera saken. Diskussionen har till och med nått idéer om ett eget furstendöme eller en framtid som USA:s 51:a delstat.

– Vi vill att president Trump ska få veta det här, säger McNally.

Byborna pekar bland annat på bristen på lokal service, oro för säkerheten och återkommande vattenbrist under sommaren.

– Vi har redan vattenbrist här på sommaren med 350 personer. Hur i hela friden ska systemet klara ytterligare 1.250? säger lantbrukaren Richard Priddle.

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