Kollopojkar slog sönder Barnens ö

Personalen begärde hjälp när barnen upplevdes som utåtagerande och ledarna inte längre såg någon råd.

– De hade inte kontroll över situationen, säger Stockholmspolisens presstalesperson Robert Sennerdal till Dagens Nyheter.

Några rutor hade då krossats och fordon skadats. Polisen kunde lämna området strax före klockan 13, och ärendet överlämnades till socialtjänsten eftersom pojkarna var minderåriga.

Kollogruppen bestod av omkring 40 barn i högstadieåldern. Problemen var enligt verksamhetschefen Elias Gröön knutna till en mindre grupp pojkar och började redan under vistelsens första dygn.

– Det handlade om upprepade allvarliga incidenter, där en del var väldigt grovt språk, konflikter och beteenden som inte fungerar i kolloverksamheten, säger Gröön till DN.

Lägerledningen kontaktade vårdnadshavarna och försökte lösa problemen på plats. Efter tre dygn bedömdes dock att de berörda pojkarna inte kunde vara kvar.

Eftersom beslutet fattades sent fick de övernatta på en tom kollogård, åtskilda från de övriga deltagarna. Nästa morgon fick de veta att de skulle åka hem.

Beskedet följdes av att pojkarna begav sig mot gården där de tidigare bott. Där uppstod skadegörelsen, som enligt ett utskick till föräldrarna utfördes med tillhyggen.

Kolloverksamheten granskar nu sin hantering av händelsen, men Elias Gröön vill inte uppge om skadegörelsen har polisanmälts eller kommer att polisanmälas.