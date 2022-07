– Vi har aldrig haft så höga julipriser för enskilda timmar som nu, säger Emma Borgström, försäljningschef på Eon, till Dagens Nyheter.

Ryssland har stoppat flödet i Nord Stream 1 idag, och gasledningen uppges vara avstängd för underhåll fram till den 21 juli.

I södra Sverige ligger elpriset på över sex kronor per kilowattimme under stora delar av dygnet och i Stockholm kommer priserna upp i den nivån under kvällen, skriver DN.