Chomsky-mejlet till Epstein: "Du är vår bästa vän, vi älskar dig"

Publicerad 16 februari 2026 kl 16.07

Utrikes. Nya handlingar i Epstein-utredningen visar hur vänsterprofilen Noam Chomsky och hans hustru Valeria hade en minst sagt nära och varm kontakt med Jeffrey Epstein – trots att Epstein redan 2008 hade erkänt sig skyldig till sexbrott mot barn.

I ett mejl daterat den 24 oktober 2018, undertecknat av hustrun Valeria Chomsky, bjuds Epstein in till en överraskningsfest för Chomsky.

"Käre Jeffrey, Jag organiserar en överraskningsfest för Noam den 8 december lördag, för familj och vänner med start kl. 17, i vårt hem", skriver Valeria och fortsätter:

"Du är vår bästa vän, vi älskar dig och jag skulle vilja att du kunde komma. Noam kommer att bli väldigt glad över att se dig."

Dokumenten visar också att Epstein i februari 2019 – innan han senare greps igen samma år – sökte råd hos Chomsky om hur han skulle hantera pressen. Chomsky avråder från att ge offentlig respons.

"Jag har sett det hemska sätt som du behandlas på i pressen och offentligt. Det är smärtsamt att säga, men jag tror att det bästa sättet att gå vidare är att ignorera det."

Chomsky argumenterar därefter för att ett offentligt svar riskerar att spä på angreppen.

"Det som gamarna verkligen vill ha är ett offentligt svar, vilket sedan ger en offentlig öppning för en anstormning av giftiga attacker, många från rena uppmärksamhetssökare eller allehanda kufar", skriver han och fortsätter:

"Det gäller särskilt nu med den hysteri som har utvecklats kring övergrepp mot kvinnor, som har nått den punkt där till och med att ifrågasätta en anklagelse är ett brott värre än mord."

Enligt uppgifter i dokumenten deltog paret i middagar i Epsteins townhouse i New York, bodde i hans lägenheter i New York och Paris samt åt middag på hans ranch i New Mexico.

Valeria Chomsky uppger att de aldrig besökte hans ö. Hon har nu bett om ursäkt för kontakterna:

"Vi var vårdslösa i att inte noggrant undersöka hans bakgrund. Det var ett allvarligt misstag, och för det bristande omdömet ber jag om ursäkt å bådas vägnar. Noam delade med mig, före sin stroke, att han kände likadant."

