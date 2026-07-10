CNN-feministens lyxliv med 43 år yngre pojkvännen

På en bild som Griffin publicerade på Instagram syns paret dela en svart Cadillac Escalade av den femte generationen.

"Han är 22. Kör hårt, internet", skrev Griffin till bilden på paret och lyxbilen.

Inlägget fick snabbt tusentals kommentarer. Griffin tycktes själv uppskatta uppmärksamheten och skrev att hon ”dog” av reaktionerna.

Den 65-åriga feministen hade redan tidigare berättat att hon efter skilsmässan från Randy Bick förälskat sig i en 23-årig man. Griffin hävdade då att yngre män inte bar på samma ”sexism, kvinnohat och fördomar” som män i hennes egen ålder, skriver InStyle.

Den relationen tog dock slut, enligt Griffin på grund av åldersskillnaden och hennes eget "känslomässiga bagage".

Det är oklart om mannen på den nya bilden är samma person. Griffin har inte offentliggjort hans namn.

Griffin har länge profilerat sig som radikalfeminist och som en högljudd motståndare till Donald Trump. Hon har själv uttryckligen kallat sig feminist och bland annat argumenterat för att kvinnor borde lära sig av den politiska mobiliseringen inom HBTQ-rörelsen, skriver Variety.

Under flera år medverkade hon i CNN:s nyårssändningar tillsammans med programledaren Anderson Cooper. Samarbetet upphörde 2017 sedan Griffin låtit sig fotograferas hållande vad som föreställde Donald Trumps blodiga och avhuggna huvud.

Bilden väckte starka reaktioner även utanför den amerikanska högern. Hillary Clintons dotter Chelsea Clinton kallade tilltaget ”vidrigt och fel”, medan Anderson Cooper beskrev fotograferingen som ”uppenbart motbjudande och fullständigt olämplig”, rapporterade BBC.

Trump uppgav att bilden hade varit särskilt svår för hans då elvaårige son Barron. CNN sade därefter upp avtalet med Griffin.

Komikern bad först om ursäkt och sade att hon hade gått alldeles för långt.

– Bilden är för obehaglig. Jag förstår hur den påverkar människor. Den var inte rolig. Jag ber om er ursäkt, sade hon.

Griffin har senare återkommande framställt sig som ett offer för sexism, kvinnohat och åldersdiskriminering inom mediebranschen, skriver The Wrap.