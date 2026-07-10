Ex-minister gick till Reform – hittad mördad i sitt hem

Ambulanspersonal larmade polisen till bostaden i Haytor vid Dartmoor vid 11.40 på torsdagen, skriver Daily Mail.

Huset har spärrats av och kriminaltekniker undersöker nu platsen. Polisen knackar också dörr och går igenom övervakningsmaterial från området.

"Utredningen är i ett tidigt skede men går framåt i betydande takt", uppger polisen i ett uttalande.

Widdecombe satt i det brittiska parlamentet för Konservativa partiet i mer än 20 år och var bland annat minister med ansvar för fängelsefrågor. Hon blev senare EU-parlamentariker för Brexit Party och anslöt sig 2023 till Nigel Farages parti Reform UK.

Hon blev ännu mer känd än hon redan var efter att ha deltagit i Celebrity Big Brother och andra dokusåpor.

Polisen vädjar till personer som sett något misstänkt i Haytor Vale eller Haytor att kontakta polisen. Hon efterlyser även material från övervakningskameror, dörrkameror och bilkameror.

Inrikesminister Shabana Mahmood skriver på X att "omständigheterna kring hennes död är extremt upprörande" och uppmanar människor att låta polisen arbeta utan spekulationer.

Premiärminister Keir Starmer vill inte kommentera något tänkbart motiv.

– Det är verkligen viktigt att vi förblir vaksamma. Jag tänker inte spekulera om just det här fallet, säger han.

Reform-ledaren Nigel Farage säger till Talk TV att Widdecombes övergång till Brexit Party var ett viktigt ögonblick för rörelsen.

– Hon fick oss att framstå som seriösa. Hon fick oss att framstå som verkliga, säger han.