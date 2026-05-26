Dåliga stämningen i SVT: "Ni tipsar bara om vita män"

Publicerad 28 maj 2026 kl 15.47

Kulturnyheter. Filmprofilerna Felix Herngren och Ruben Östlund hade bjudits in till SVT för att prata om streaming och algoritmer. Men samtalet fick en annan vändning när en programledare kom med en skarp anmärkning på duons filmtips:
– Ni tipsar bara om filmer och serier som vita män regisserat.

Regissörerna Herngren och Östlund medverkade i SVT:s "Morgonstudion" på onsdagen.

De berättade om en ny digital mötesplats som de har startat, där mänsklig smak ska väga tyngre än streamingbolagens algoritmer.

I inslaget fick Felix Herngren lista sex tv-serier som han tycker är bäst just nu. Ruben Östlund tog i sin tur upp fem filmfavoriter bland vinnarna av Guldpalmen.

När Herngren hade förklarat att han har "svenne banan-smak" och tipsat om serien "Mobland" avbröts han av programledaren.

– När det gäller era övriga tips tipsar ni bara om filmer och serier som vita män regisserat. Det är Christopher Nolan, Quentin Tarantino och David Lynch, sade hon.

Ruben Östlund svarade med att erbjuda programledaren att själv bidra med en lista.

– Då är det perfekt att du går med och gör din lista med dina favoritkvinnliga regissörer.

Även Herngren invände mot kritiken.

– Jag brukar inte titta efter vilka vita män som har gjort och sedan rekommendera dem, utan det är filmer jag tycker om. Tyvärr vet jag knappt själv vilka som har regisserat saker, svarar han.

