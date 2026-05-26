TT efter Allahu akbar-dådet: "Schweizisk man"

Publicerad 28 maj 2026 kl 13.24

Media. Flera personer skadades när en knivman gick till attack vid stationen i schweiziska Winterthur. I svenska TT:s rapportering beskrivs den gripne som en "schweizisk man" – och uppgifterna om att han ropade "Allahu akbar" i samband med dådet utelämnas.

Angreppet skedde omkring klockan 08.30 på torsdagsmorgonen.

Tre personer, 28, 43 och 52 år gamla, skadades och fördes till sjukhus. Polisen har gripit den misstänkte mannen.

Nyhetsbyrån TT rapporterar att det handlar om en "schweizisk man" och att motivet utreds.

Samtidigt sprids videoklipp från platsen på sociala medier. Där hörs gärningsmannen tydligt ropa "Allahu akbar" – något som också framgår av rapporteringen i tyska medier.

I den svenska TT-rapporteringen utelämnas dock uppgifterna om Allahu akbar-ropen.

