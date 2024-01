Dan Park bröt mot danska koranlagen direkt – kallas till förhör

Den 14 december trädde den kontroversiella danska koranlagen, som förbjuder "otillbörlig behandling" av koranen och vissa andra religiösa skrifter, i kraft.

Dan Park hade redan på förhand utlovat att han omedelbart tänkte bryta mot lagen – och så skedde också.

Gatukonstnären var på plats i Köpenhamn den 14 december och "korsfäste" en koran på ett träd. Under koranen satte han fast en tändsticksask och en skylt med budskapet "Just burn it".

Nu har Park kallats in till ett förhör med dansk polis som ska hållas på måndag.

"Att protestera mot Danmarks inskränkning av yttrandefriheten för att blidka islamister är inte onödigt, tvärtom är det en plikt", skriver Dan Park i en kommentar på X.