Danmarks statsminister: Invasion av Grönland blir slutet för Nato

– Jag tror att man bör ta den amerikanske presidenten på allvar när han säger att han vill ha Grönland, säger Mette Frederiksen i en intervju med danska TV2.

Hon fortsätter med en skarp varning om följderna av ett eventuellt militärt angrepp.

– Men jag vill också göra klart att om USA väljer att attackera ett annat Nato-land militärt, då upphör allt, inklusive Nato och därmed den säkerhet som har funnits sedan andra världskrigets slut, säger hon.

Efter Donald Trumps uttalanden om Grönland har den danska regeringen hållit krismöten. Samtidigt har kritiken vuxit på Grönland över att ön inte fått delta i samtalen.

– Så de håller ett möte om oss – ett historiskt möte om oss – utan oss. Det är frustrerande att sitta här från Grönland och behöva be om att få delta i ett så ovanligt möte, när det handlar om oss. Det är ett nykolonialistiskt sätt att utesluta oss på, säger Pipaluk Lynge, ordförande för Grönlands utrikes- och säkerhetspolitiska utskott, till DR.

Från Sverige har statsminister Ulf Kristersson gett sitt stöd till Danmark.

– Det är bara Danmark och Grönland som har rätt att bestämma i frågor som handlar om Danmark och Grönland. Sverige står fullt ut upp för vårt grannland, säger han enligt SVT.

Samtidigt gör Sveriges tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt en mörk prognos.

"Det är nu troligt att vi kommer se USA använda rå styrka mot Danmark inom de närmaste sex månaderna", skriver han på X.