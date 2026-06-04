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Michael Rubbestad och hans fru, som jobbar för Jimmie Åkesson.

Rubbestad utkastad av sin fru

Publicerad 4 juni 2026 kl 13.48

Inrikes. Barnporrmisstänkte Michael Rubbestad har blivit utslängd ur huset av sin fru, som jobbar direkt under Åkesson och ingår i partiledarens inre krets. Det kan Fria Tider berätta.

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Michael Rubbestad misstänks för barnpornografibrott och har avsagt sig sina uppdrag i Sverigedemokraterna.

Han har också blivit avstängd från partiet under tiden som brottsutredningen pågår.

Rubbestad har även lämnat riksdagen. En källa med insyn berättar för Fria Tider att Michael Rubbestad igår natt flyttade ut alla sina ägodelar från riksdagshuset.

Men inte nog med det. Han har dessutom blivit utkastad ur sitt hus av sin fru, som enligt uppgifter till FT ska ha reagerat starkt på barnporrhärvan.

Frun är SD-politiker och arbetar direkt under Jimmie Åkesson.

När polisen genomförde sin husrannsakan hemma hos familjen så väntade de till barnen först hade åkt till skolan, enligt en källa med insyn.

Fria Tider skrev tidigare i dag om att Michael Rubbestad välkomnades av SD trots att han var dömd för att ha stulit av en tidigare arbetsgivare. Partikollegor ska också för flera år sedan ha slagit larm om hans bedrägliga beteende – utan att partiledningen reagerade.

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