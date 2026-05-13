Dansk självrannsakan efter drönarhysteri: "Har fört hybridkrig mot oss själva"

Det var efter flera larm i september 2025 som Danmark hamnade i ett upptrissat säkerhetsläge. Flyg stoppades och ledande politiker varnade för allvarliga attacker.

Ett av de mest uppmärksammade larmen gällde Kastrup i Köpenhamn, där stora drönare uppgavs ha setts. Därefter kom nya uppgifter om drönare vid fyra flygplatser och en militär anläggning.

Statsminister Mette Frederiksen beskrev situationen i dramatiska ordalag och kallade situationen för "hybridkrig" i en intervju med Danmarks Radio.

Justitieminister Peter Hummelgaard gick ännu längre och gjorde en jämförelse med terrorattackerna den 11 september 2001.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj pekade samtidigt direkt ut Vladimir Putin som ansvarig.

Men i DR:s dokumentär "Drönare över Danmark", som TV4 Nyheterna rapporterar om, framgår att det fortfarande saknas bevis för att de påstådda drönarna faktiskt fanns på riktigt.

Rasmus Dahlberg, docent i offentlig säkerhet vid Roskilde universitet, säger i dokumentären att han inte kan avfärda möjligheten att det aldrig flög några drönare över Danmark.

– Om det scenariot är sant, så innebär retoriken som användes – att tala om attacker och jämföra dem med 11 september – att vi i verkligheten har fört ett hybridkrig mot oss själva. Då har vi skrämt en befolkning, spridit oro och potentiellt skapat misstro mot myndigheterna, säger han.

Drönarexperten Toke Suhr säger i dokumentären att det saknas underlag för att slå fast vad som faktiskt observerades.

Den danska regeringen står ändå fast vid att det förekom drönaraktivitet i Danmark. En officiell rapport om händelserna har dock skjutits upp på obestämd tid.