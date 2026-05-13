© Privat, European Parliament
Mitt under hysterin gick statsminister Mette Frederiksen ut och slog fast att Danmark var utsatt för ett "hybridkrig".

Dansk självrannsakan efter drönarhysteri: "Har fört hybridkrig mot oss själva"

Publicerad 14 maj 2026 kl 10.25

Utrikes. Danska toppolitiker slog larm om "hybridkrig" efter de uppmärksammade drönarobservationerna i höstas – och Zelenskyj pekade ut Putin. Men nu ifrågasätts händelseförloppet i en ny dokumentär från Danmarks Radio. Frågan är om det existerade några verkliga drönare över huvud taget.

Dela artikeln

Det var efter flera larm i september 2025 som Danmark hamnade i ett upptrissat säkerhetsläge. Flyg stoppades och ledande politiker varnade för allvarliga attacker.

Ett av de mest uppmärksammade larmen gällde Kastrup i Köpenhamn, där stora drönare uppgavs ha setts. Därefter kom nya uppgifter om drönare vid fyra flygplatser och en militär anläggning.

Statsminister Mette Frederiksen beskrev situationen i dramatiska ordalag och kallade situationen för "hybridkrig" i en intervju med Danmarks Radio.

Justitieminister Peter Hummelgaard gick ännu längre och gjorde en jämförelse med terrorattackerna den 11 september 2001.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj pekade samtidigt direkt ut Vladimir Putin som ansvarig.

Men i DR:s dokumentär "Drönare över Danmark", som TV4 Nyheterna rapporterar om, framgår att det fortfarande saknas bevis för att de påstådda drönarna faktiskt fanns på riktigt.

Rasmus Dahlberg, docent i offentlig säkerhet vid Roskilde universitet, säger i dokumentären att han inte kan avfärda möjligheten att det aldrig flög några drönare över Danmark.

– Om det scenariot är sant, så innebär retoriken som användes – att tala om attacker och jämföra dem med 11 september – att vi i verkligheten har fört ett hybridkrig mot oss själva. Då har vi skrämt en befolkning, spridit oro och potentiellt skapat misstro mot myndigheterna, säger han.

Drönarexperten Toke Suhr säger i dokumentären att det saknas underlag för att slå fast vad som faktiskt observerades.

Den danska regeringen står ändå fast vid att det förekom drönaraktivitet i Danmark. En officiell rapport om händelserna har dock skjutits upp på obestämd tid.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 534326835

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 534326836

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Oppositionen drar ifrån – leder med över tio procentenheter

Männen flyr Tidöpartierna, enligt SVT/Verian. Blockskillnaden den största sedan 2023.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.