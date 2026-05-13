"Din lilla SD-springis": Här blir Nick Alinia attackerad av "Kinesen"

Leo Carmona avtjänade tidigare ett livstidsstraff för anstiftan till mord men frigavs 2021 efter att straffet tidsbestämts.

Han skulle möta journalisten och högerprofilen Nick Alinia i en debatt ledd av Victor De Almeida, som har podcasten Dialogiskt.

Situationen blev omedelbart hotfull. I ett videoklipp hörs Carmona inleda med en grov förolämpning.

– Knulla din mamma!

När Alinia svarar "knulla dig själv" reser sig Carmona och går mot honom.

– Din lilla fitta!

Leo Carmona: ”Mossad kan hjälpa dig din lilla SD springis”@NickAlinia:”Jag vet inte om kamerorna rullade men innan så plockade han upp ett bord här och skulle kasta det på mig” https://t.co/jJOfbvgjcX pic.twitter.com/3cZzVZKI5J — Vilhelm_Svenska (@Vilhelmsvenska) May 13, 2026

Victor De Almeida går emellan och trycker tillbaka Carmona.

– Du vill seriöst debattera? Du har tjatat om den här debatten och sen ska du gå emot mig och leka, säger Alinia.

Carmona svarar:

– Bror, jag kan knulla dig!

Samtidigt lyfter han upp ett bord ovanför sitt huvud och börjar åter gå mot Alinia. Programledaren går då emellan igen.

– Men hallå, vad är det med dig?! Vad gör du? utbrister programledaren.

Carmona sätter ner möbeln, men fortsätter rikta sig mot Alinia.

– Du tror att Mossad kan hjälpa dig, din lilla SD-springis? Tror du de kan hjälpa dig, din lilla hora? säger han.

Programledaren börjar skrika för att överrösta de andra och beordrar båda att "hålla käften".

Carmona: "Lurades" bara

Efteråt konfronterade Nick Alinia sin motståndare med beteendet.

– Jag vet inte om kamerorna rullade men innan så plockade han upp ett bord här och skulle kasta det på mig och behövde hållas tillbaka. Så jag kommer inte låtsas som om det inte har hänt. När jag ställde upp på det här så hade jag någon form av förväntan att han faktiskt skulle kunna bete sig normalt i en studio, vilket han ju inte gjorde, sade han och fortsatte:

– Han blev hotfull och våldsam sekunden jag klev in, vilket kommer prägla det här samtalet nu.

Carmona uppgav att han hade "lurat" Alinia genom att lyfta upp bordet och hävdade att han ville ha "en seriös debatt".

– Du skulle kasta ett bord precis? frågade Alinia.

På detta svarade Carmona att han "gjorde Film Hindi som det heter i orten" och lurades.

– Du erkänner inte folkmord, mannen, din jävla pajas. Och sen du säger att du är emot krig och bryr dig om människor. Du är en fucking hycklare och hela Sverige ser det, säger han och fortsätter:

– Var försiktig så du inte blir munnad.

Programledaren anmärker på det hotfulla språket.

– Nej, nej, nej. Politiskt. Politiskt. Jag kommer gå på dig som jag gjorde med Jan Emanuel, svarar Carmona.