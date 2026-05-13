Sverige "krossades" i militärövning: "Hade det varit på riktigt hade de varit döda"

Den svenskledda övningen Aurora 26 genomfördes på Gotland tillsammans med bland annat amerikanska och ukrainska styrkor.

Scenariot gick ut på att Sverige hotades av ett icke namngivet land som byggde upp trupper vid försvarsalliansens östra gräns.

Ukraina deltog för att dela med sig av sina erfarenheter av drönarkriget. Men när ukrainarna fick spela angripare blev resultatet en varning för de västerländska styrkorna.

Svenskarna "krossades" av den ukrainska sidan, konstaterar AP.

En 24-årig ukrainsk drönarpilot med anropsnamnet Tarik säger till AP att hans grupp förstörde de svenska trupperna med drönare.

– De fick stoppa övningen tre gånger, säger han enligt AP.

Han noterade även att de västliga styrkorna hade varit döda om det hade varit ett verkligt scenario.

En annan ukrainsk pilot, med anropsnamnet Karat, säger att de svenska soldaterna har potential. Men han pekar samtidigt på tydliga brister. Sverige behöver bättre drönare, bättre taktik och befäl med djupare förståelse för drönarkrigföring, enligt honom.

Sveriges överbefälhavare Michael Claesson säger att västliga styrkor snabbt måste lära sig både drönaroperationer och försvar mot drönare. Det snabbaste sättet är, enligt honom, att lyssna på ukrainarna.

Den amerikanske brigadgeneralen Curtis King lyfter samma lärdom efter övningen.

– Det de har lärt oss är att man verkligen måste fokusera på sin överlevnadsförmåga och hur man undviker att bli upptäckt, säger han.