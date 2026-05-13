© Försvarsmakten
Ukrainska drönaroperatörer under Aurora 26.

Sverige "krossades" i militärövning: "Hade det varit på riktigt hade de varit döda"

Publicerad 14 maj 2026 kl 11.44

Utrikes. Svenska styrkor fick en brutal lektion i modern drönarkrigföring under en militärövning på Gotland. Ukrainska drönarpiloter slog ut svenskarna så effektivt att övningen fick stoppas flera gånger, rapporterar AP.

Dela artikeln

Den svenskledda övningen Aurora 26 genomfördes på Gotland tillsammans med bland annat amerikanska och ukrainska styrkor.

Scenariot gick ut på att Sverige hotades av ett icke namngivet land som byggde upp trupper vid försvarsalliansens östra gräns.

Ukraina deltog för att dela med sig av sina erfarenheter av drönarkriget. Men när ukrainarna fick spela angripare blev resultatet en varning för de västerländska styrkorna.

Svenskarna "krossades" av den ukrainska sidan, konstaterar AP.

En 24-årig ukrainsk drönarpilot med anropsnamnet Tarik säger till AP att hans grupp förstörde de svenska trupperna med drönare.

– De fick stoppa övningen tre gånger, säger han enligt AP.

Han noterade även att de västliga styrkorna hade varit döda om det hade varit ett verkligt scenario.

En annan ukrainsk pilot, med anropsnamnet Karat, säger att de svenska soldaterna har potential. Men han pekar samtidigt på tydliga brister. Sverige behöver bättre drönare, bättre taktik och befäl med djupare förståelse för drönarkrigföring, enligt honom.

Sveriges överbefälhavare Michael Claesson säger att västliga styrkor snabbt måste lära sig både drönaroperationer och försvar mot drönare. Det snabbaste sättet är, enligt honom, att lyssna på ukrainarna.

Den amerikanske brigadgeneralen Curtis King lyfter samma lärdom efter övningen.

– Det de har lärt oss är att man verkligen måste fokusera på sin överlevnadsförmåga och hur man undviker att bli upptäckt, säger han.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 533564631

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 533564632

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Oppositionen drar ifrån – leder med över tio procentenheter

Männen flyr Tidöpartierna, enligt SVT/Verian. Blockskillnaden den största sedan 2023.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.