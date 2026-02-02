Djursholmsman ordnade svenska flickor åt Epstein: "Jag vet hur de ska tas"

En tidigare okänd man i 70-årsåldern, idag skriven på en lyxvilla i exklusiva Djursholm, hade under omkring ett decennium löpande kontakt med sexualbrottslingen och spionen Jeffrey Epstein.

Det visar ett stort antal mejl, sms och chattmeddelanden som nu har offentliggjorts i samband med nya dokumentutsläpp i Epstein-utredningen.

Mannen, som idag arbetar som konsult, beskriver sig i korrespondensen som en berbisk jude.

I de nysläppta dokumenten framträder bilden av hur han aktivt letade upp unga kvinnor och modeller i Europa och Asien för att sätta dem i kontakt med Epstein. Kontakterna skedde både på eget initiativ och efter direkta önskemål från Epstein, och i flera fall skickades bilder på kvinnorna vidare.

"Hennes bröst är hemska"

I en konversation diskuterar de två en ung kvinnas utseende.

"Ja hon har opererat brösten. Hon ångrar det. Hon var 18 år", skriver Djursholmsmannen.

"Hon är trevlig men hennes bröst är hemska. De måste göras om", svarar Epstein.

Av handlingarna framgår också att Epstein vid upprepade tillfällen fört över pengar till mannens konton. Det rörde sig oftast om några tusen euro åt gången.

Djursholmsmannen hade också ekonomiska kopplingar till Epsteins ökända nära medarbetare Jean Luc Brunel, som drev modellagenturen MC2 med finansiering från Epstein.

Brunel greps i Frankrike i december 2020, misstänkt för sexuella övergrepp mot minderåriga. Han tog senare sitt liv i häktet innan någon rättegång hann hållas.

"Alla tjejer från Sverige samlas där"

I kommunikationen beskriver Djursholmsmannen hur han byggt upp ett nätverk i Skandinavien tillsammans med en finsk kontakt. Vid ett tillfälle uppger han att flera flickor redan var på väg till Paris.

"Jag har gjort ett riktigt bra jobb med att scouta i Skandinavien. De flesta är redo att börja imorgon. I alla fall fem stycken av dem, är 16 och 17 år gamla, och kommer att vara redo nästa år."

Mannen berättar också att han planerar att resa till Gotland under Stockholmsveckan för att leta nya kontakter.

"Sen ska jag till Gotland för det som kallas Stockholmsveckan. Alla tjejer från Sverige samlas där för fem dagar av nonstop festande."

När Epstein uttrycker frustration över en svensk kvinna som inte vill resa till USA erbjuder sig Djursholmsmannen att ta över kontakten.

"Svenska tjejer är speciella. Jag vet hur de ska tas, lita på mig."

Kontakten mellan männen upphörde först sommaren 2019, bara dagar innan Epstein greps av polis i New York. En dryg månad senare hittades Epstein mystiskt död i sin cell.