"Vi har inte fått in någon anmälan", säger chefsåklagare Ola Sjöstrand.

Åklagaren: Inga anmälningar rörande Epstein inkomna

Publicerad 6 februari 2026 kl 10.33

Inrikes. Trots de många nya uppgifterna om svensk inblandning i potentiella koppleri och människohandelsbrott i Epstein-filerna har ingen svensk förundersökning inletts. En chefsåklagare säger dock att läget kan ändras – förutsatt att någon först lämnar in en polisanmälan.

De nyligen offentliggjorda Epstein-dokumenten innehåller mängder av information om personer med anknytning till Sverige.

Bland annat har det framkommit nya uppgifter om hur nära finansfeministen Barbro Ehnbom och hennes kvinnonätverk BBB stått Jeffrey Epstein.

En tidigare okänd man, skriven i Djursholm, har också visat sig fungera som "rekryterare" av unga kvinnor och minderåriga flickor till den amerikanska sexualbrottslingen.

Ändå pågår i nuläget ingen utredning hos Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

Chefsåklagaren Ola Sjöstrand uppger att myndigheten inte har fått in några anmälningar eller ärenden som rör svenska misstankar kopplade till materialet.

– Vi har inte fått in någon anmälan eller några sådana ärenden. Det kan det göra. Vi får se, säger han till TV4 Nyheterna.

Sjöstrand säger att åklagarsidan har kontakt med polisen för att följa utvecklingen.

Samtidigt pekar han på praktiska och juridiska hinder. Händelserna ligger långt tillbaka i tiden och Epstein är avliden, vilket kan innebära preskriptionsproblem.

För att en förundersökning ska bli aktuell krävs i regel att ett konkret ärende kommer in, oftast via polisen eller genom en anmälan. I dagsläget finns enligt åklagaren inget underlag som motiverar ett sådant steg.

SVT visade fejkad jätteprotest mot Trump – fälls

Beklagar "misstaget" för granskningsnämnden. "SVT har sett över sina rutiner efter detta." 

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning." 

